"C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

Peter Bosz n'a pas caché sa frustration après la défaite du PSV Eindhoven face au Club de Bruges (1-2). L'entraîneur néerlandais a notamment pointé les erreurs de son équipe, qui n'a pas réussi à empêcher les Blauw en Zwart de repartir avec les trois points.

Selon Peter Bosz, le PSV avait pourtant largement maîtrisé la rencontre. Ses joueurs se sont créé de nombreuses occasions et ont mis le Club de Bruges sous pression. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. "Le 2-1 est un peu tombé de nulle part", a-t-il déclaré après la rencontre en conférence de presse.

Carlos Forbs a posé de gros problèmes au PSV

Carlos Forbs a particulièrement fait souffrir la défense néerlandaise. Le Portugais a profité à plusieurs reprises des espaces laissés dans le dos des défenseurs adverses, avant d'inscrire le but de la victoire. Peter Bosz a reconnu que son équipe n'avait pas trouvé les solutions pour contrer sa vitesse.

Peter Bosz n'a jamais envisagé de remplacer prématurément son arrière gauche Filip Kostic. Selon lui, déplacer Sergiño Dest sur l'autre flanc aurait entraîné trop de changements, tandis que repositionner Mauro Júnior en le retirant du milieu de terrain aurait déséquilibré son équipe. L'entraîneur a donc préféré maintenir ses choix initiaux.

Peter Bosz pointe les erreurs défensives de son équipe

L'entraîneur du PSV s'est toutefois montré particulièrement critique envers la manière dont son équipe a encaissé les buts. Sur la réalisation décisive, il estime notamment que son organisation défensive était totalement défaillante. Un problème qui, selon lui, aurait dû être anticipé alors que ses joueurs étaient encore en possession du ballon.

"Nous n'avons pas concrétisé un grand nombre d'occasions et nous nous sommes mal organisés défensivement, notamment sur le deuxième but encaissé. C'est un exemple typique d'une mauvaise organisation défensive à la perte du ballon. Celle-ci doit déjà être mise en place lorsque vous avez le ballon, et pas seulement une fois que vous l'avez perdu. Nous progressons dans ce domaine, mais ce n'est pas encore suffisant", a-t-il expliqué.



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Cette défaite fait mal au PSV Eindhoven, qui reste bloqué à quatre points après quatre rencontres de Ligue des Champions. Peter Bosz refuse toutefois de faire une croix sur la qualification pour la suite de la compétition. Il a rappelé qu'il restait encore quatre matchs à disputer et que son équipe avait toujours la possibilité de récolter suffisamment de points pour se qualifier pour le prochain tour.