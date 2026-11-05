Côme en passe neuf à Lens, Naples coule à Porto, victoires étriquées pour le Real, Manchester City et Arsenal
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On pensait que Villarreal allait connaître la soirée la plus dramatique de cette quatrième journée de Ligue des Champions, c'était sans compter sur Côme qui a marqué neuf buts à Lens dans un stade Félix Bollaert dépité. Dans les autres matchs, Fenerbahçe s'est offert l'autre exploit de la soirée en battant Liverpool. Si le Real Madrid, Arsenal et City l'ont emporté dans la douleur, Naples a coulé à Porto.
44 buts en neuf matchs
Les filets ont tremblé à de nombreuses reprises ce mercredi soir en Ligue des Champions. Pas moins de 44 buts ont été inscrits en seulement neuf rencontres, soit une moyenne impressionnante de près de cinq buts par match !
Une soirée particulièrement prolifique, marquée notamment par le festival offensif de Côme sur la pelouse du RC Lens. Les Italiens ont inscrit neuf buts à eux seuls.
Les autres rencontres n’ont pas été en reste, avec notamment cinq buts inscrits lors du duel entre Manchester City et le RB Leipzig. Une véritable pluie de buts dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.
L’Olympiakos prend (provisoirement) la tête de l’Europa League
Si les rencontres d’Europa League se disputent habituellement le jeudi, une affiche était déjà au programme ce mercredi dans la deuxième compétition européenne. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spectacle n’a pas été au rendez-vous.
À Rennes, les Français accueillaient l’Olympiakos. Les deux équipes se sont quittées sur un score vierge (0-0), un résultat qui permet aux Grecs de prendre provisoirement la tête du classement, pour au moins 24 heures.
Avec 10 points sur 12, l’Olympiakos peut déjà envisager sereinement une place dans le top 24 et une qualification pour la suite de l’Europa League.
On pensait que Villarreal allait connaître la soirée la plus dramatique de cette quatrième journée de Ligue des Champions, c'était sans compter sur Côme qui a marqué neuf buts à Lens dans un stade Félix Bollaert dépité. Dans les autres matchs, Fenerbahçe s'est offert l'autre exploit de la soirée en battant Liverpool. Si le Real Madrid, Arsenal et City l'ont emporté dans la douleur, Naples a coulé à Porto.
La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions a livré son verdict ce mercredi soir. Neuf rencontres figuraient au programme, avec plusieurs résultats marquants. Neuf, c'est aussi le nombre de buts marqués par Côme, qui a signé la performance la plus spectaculaire en écrasant le RC Lens (9-1).
Le Real dans la douleur, Liverpool remonté par Fenerbahçe
La soirée a débuté par deux rencontres disputées à 18h45. Le Real Madrid a dû batailler pour venir à bout de l’AEK Athènes. Menés à deux reprises, les Madrilènes ont finalement renversé la situation pour s’imposer 3-2 grâce à une réalisation décisive de Federico Valverde dans le temps additionnel. Jude Bellingham et Kylian Mbappé avaient également trouvé le chemin des filets. C'est Koita, un ancien joueur passé par Saint-Trond et La Gantoise notamment, qui avait ouvert la marque pour les Grecs.
Dans le même temps, Liverpool a connu une soirée difficile en Turquie. Malgré deux buts inscrits par Trey Nyoni et Alexander Isak, les "Reds" se sont inclinés 3-2 contre Fenerbahçe. Mason Greenwood, Archie Brown et Vedat Muriqi ont permis aux locaux de signer une victoire de prestige.
L'exploit de Côme
À 21 heures, le Borussia Dortmund a pris le dessus sur le Real Betis (2-1). Entré en cours de rencontre, Konstantinos Karetsas a inscrit le but de la victoire, sur une passe de Fabio Silva, pour offrir trois points précieux aux Allemands.
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De son côté, le FC Porto a largement dominé Naples, avec Kevin De Bruyne présent sur la pelouse toute la rencontre (4-1), tandis que Manchester City a dû s’employer pour battre Leipzig (3-2).
Mais le résultat de la soirée est sans conteste celui de Côme. Le club italien a infligé une véritable correction au RC Lens en s’imposant 9-1 à Bollaert. Anastasios Douvikas, auteur d’un triplé, a notamment contribué à cette démonstration offensive.
Enfin, Arsenal est allé gagner à Prague face au Slavia (2-1), alors que Viking a pris le meilleur sur Sabah (4-1).
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