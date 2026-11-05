Côme en passe neuf à Lens, Naples coule à Porto, victoires étriquées pour le Real, Manchester City et Arsenal

On pensait que Villarreal allait connaître la soirée la plus dramatique de cette quatrième journée de Ligue des Champions, c'était sans compter sur Côme qui a marqué neuf buts à Lens dans un stade Félix Bollaert dépité. Dans les autres matchs, Fenerbahçe s'est offert l'autre exploit de la soirée en battant Liverpool. Si le Real Madrid, Arsenal et City l'ont emporté dans la douleur, Naples a coulé à Porto.