Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est terminé ! "Ce n'est pas une décision facile"

C'est un petit tremblement de terre au Portugal, mais pas non plus une immense surprise après les événements de la dernière trêve internationale. Cristiano Ronaldo ne portera plus les couleurs de la Seleção.

Aucun joueur de football masculin n'a totalisé autant d'apparitions (234) et de buts (146) pour sa nation que Cristiano Ronaldo avec le Portugal. International portugais depuis 2003, vainqueur de l'Euro 2016 et de deux Ligues des Nations (2019 et 2025), Cristiano Ronaldo annonce officiellement prendre sa retraite internationale ce jeudi.

Le 234e match international de l'attaquant de 41 ans s'est soldé par une courte victoire contre le Pays de Galles (1-0). CR7 avait ensuite prématurément quitté le rassemblement du Portugal après être resté sur le banc lors du match suivant, ce qui lui avait valu une amende de... 255 € et une suspension de trente jours.

Dans un communiqué, l'avant-centre d'Al-Nassr s'était excusé, avait donné sa version des faits avant de conclure que cet événement ne le ferait pas prendre sa retraite internationale. Cristiano Ronaldo a donc changé d'avis.

Cristiano Ronaldo annonce sa retraite internationale

"Le jour est venu pour moi de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale", a-t-il déclaré dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. "Je n'ai jamais eu le sentiment qu'il m'appartenait exclusivement. Mais pendant 23 ans, j'ai eu le privilège et la responsabilité de le porter, de le défendre et de le faire rayonner dans les stades du monde entier."

"Aujourd’hui, le moment est venu de transmettre ce patrimoine à l’avenir. Ce n’était pas une décision facile, car certaines décisions ne se prennent pas uniquement avec la raison, mais aussi avec le cœur", a notamment déclaré CR7, dont les records sur la scène internationale ne sont pas près d'être battus.



