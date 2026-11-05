Gardien titulaire de La Gantoise, Davy Roef s'apprête à battre un record ce jeudi. S'il dispute plus de 18 minutes sur la pelouse du club finlandais de KuPS, il deviendra le joueur ayant accumulé le plus de temps de jeu en Conference League depuis la création de la compétition, il y a cinq ans.

Davy Roef va battre un record du monde, ce jeudi en Finlande. Il deviendra le joueur ayant disputé le plus de minutes en Conference League, dépassant le milieu de terrain italien Rolando Mandragora, qui preste désormais sous les couleurs du Torino.

"Sympa, non ? La compétition existe depuis cinq saisons et nous y sommes allés quatre fois. Quand on a tant sillonné la Belgique, ça fait du bien de changer d'air", a admis le portier en conférence de presse, cité par nos confrères de Het Nieuwsblad. "Même si on ne voit jamais grand-chose d'autre que les vestiaires, les alentours de l'hôtel et la route vers le stade. Mais ce n'est pas pour ça qu'on est là, n'est-ce pas ?"

Un record qu'il aurait déjà dû battre il y a longtemps

Après ses 17 matchs et ses 1590 minutes disputées en tours préliminaires, Davy Roef sera aligné pour la 27e fois durant la phase de ligue de la Conference League, lui qui s'approchera de la barre des 2400 minutes disputées dans la compétition.

Un record que Davy Roef aurait pu détenir depuis bien longtemps, lui qui a déjà passé 18 matchs de Conference League sur le banc. "Sous Wouter Vrancken, un seul. Contre Lugano. Sous Hein (Vanhaezebrouck), pas mal, car il avait ses propres idées et alternait avec Paul Nardi."



En rebondissant après son revers à Lommel et en s'imposant à KuPS, Gand pourrait déjà faire un bon pas vers la qualification. "Ce bon début de saison ne doit pas susciter des attentes trop élevées. Notre objectif est de nous qualifier pour une compétition européenne et de faire mieux que notre cinquième place de la saison dernière. Il est encore trop tôt pour revoir ces objectifs à la hausse", a tempéré l'expérimenté Davy Roef (32 ans).