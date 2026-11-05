"De Bruyne sans éclat" : le Diable Rouge n'échappe pas aux critiques après la défaite de Naples

Le Napoli s'est incliné sur la pelouse de Porto ce mercredi soir en Ligue des Champions (4-1). Titulaire, Kevin De Bruyne n'a pas réussi à éviter la défaite de son équipe. Sa prestation est jugée insuffisante par la presse italienne.

Sky Sport Italia a attribué une note de 5,5/10 au Diable Rouge. Eurosport, de son côté, lui attribue la même note. "Ses nombreux déplacements lui permettent de trouver des espaces et d’aider Naples à se sortir du pressing adverse", écrit le média italien.

"En revanche, lorsqu’il doit servir ses coéquipiers, il manque de vitesse dans ses transmissions. Il se montre néanmoins décisif grâce à son centre pour Hojlund, qui débouche sur le but de McTominay."

La Repubblica, de son côté, évoque un "De Bruyne sans éclat". Azzurissimo attribue au Diable Rouge la note de 5,5/10. "Il marque un but, finalement annulé pour hors-jeu. Il participe au jeu en combinant avec ses coéquipiers."

"Il régale par sa qualité de jeu"

Le Corriere Azzurro attribue une note de 6/10 à KDB. "Il régale par sa qualité de jeu, mais ses inspirations restent souvent sans suite. Aucun de ses coéquipiers ne parvient à exploiter ses initiatives."

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La presse italienne ne crie pas à la catastrophe, mais est consciente que la prestation du Napoli n'a pas été suffisante pour venir à bout de Porto. Prochain défi pour Naples : la Lazio, ce dimanche à 12h30.