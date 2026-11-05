Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"
Photo: © Photonews
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Yann Sommer a réalisé une prestation solide face au PSV ce mercredi soir. Le gardien suisse a effectué plusieurs arrêts décisifs. Après la rencontre, il est revenu sur son match et s'est montré ravi d'avoir aidé son équipe à s'imposer.

Depuis son match difficile face à Aston Villa, Yann Sommer ne cesse de monter en puissance en Ligue des Champions. Et il l'a encore montré ce mercredi soir face au PSV (1-2).

"C'était un match compliqué. Nous avons concédé quelques occasions, surtout en première période", a-t-il réagi au micro de VTM après le succès des Blauw en Zwart au Philips Stadion.

Yann Sommer évoque un match assez ouvert : "C'était une rencontre ouverte, avec des occasions des deux côtés. Nous savions déjà avant le match que ça allait être complètement fou."

Yann Sommer satisfait de ses arrêts décisifs

"Mon objectif est toujours de réaliser une bonne prestation dans les buts. Parfois, j'y parviens, parfois un peu moins", a-t-il poursuivi.

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Le portier des Blauw en Zwart est ravi d'avoir pu aider son équipe à prendre les trois points : "Je suis heureux d'avoir effectué quelques arrêts décisifs."

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