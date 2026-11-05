Encore une liste élargie : voici les 31 (!) Italiens qui affronteront la Belgique

Après une entame hésitante face aux Diables Rouges, l'Italie mouture Roberto Mancini a pris ses marques et est désormais devant la Belgique au classement dans cette Nations League. Mais le sélectionneur de la Squadra Azzurra a tout de même encore une fois fait appel à un groupe très élargi.

Le 15 novembre prochain, l'Italie se rendra au Stade Roi Baudouin avec un objectif clair : défendre sa place au classement en Nations League.

La Squadra Azzurra est actuellement 2e du groupe, et recevra la France le 12 novembre ; elle pourrait donc se retrouver dans une position la forçant à venir chercher un résultat en Belgique.

Et si on se souvient du match très compliqué de l'Italie à domicile face aux Diables pour les premières de Van Bommel et Mancini, la Squadra Azzurra a ensuite repris les choses en main avec un bon partage acquis en France, et deux victoires face à la Turquie.

Plusieurs nouveaux venus avec l'Italie

Pour ces deux derniers matchs de Nations League, Mancini a encore une fois fait appel à un groupe élargi. Il a en effet décidé de reprendre 31 joueurs. Il y a plusieurs grandes premières dans le groupe, notamment le jeune Alphadjo Cissé, âgé de 20 ans et auteur de 4 buts avec l'AC Milan cette saison.

Mattia Liberali (19 ans) et Ricardo Cassano (17 ans), qui évoluent dans l'équipe "frisson" du moment, Côme, ainsi que Simone Lontani, 18 ans et qui compte 3 buts en 10 matches avec Parme, vont eux aussi faire leurs grands débuts avec l'Italie.



