Harry Kane prend une grande décision pour son avenir et encense Vincent Kompany

Fraîchement sacré Ballon d’Or 2026, Harry Kane a prolongé son contrat avec le Bayern Munich jusqu’au 30 juin 2029. Le club allemand a officialisé la nouvelle ce jeudi matin.

Harry Kane est arrivé au Bayern en août 2023 en provenance de Tottenham. Depuis, il s'est plus que jamais imposé et a conquis les cœurs bavarois.

Tout se déroulant pour le mieux, il a ainsi décidé de prolonger son contrat. Son précédent contrat courait jusqu'en 2027.

"Je me sens comme chez moi au Bayern Munich. J’aime ce club, ses supporters et la ville de Munich", a réagi le buteur anglais.

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Harry Kane encense Vincent Kompany

Il n'a pas hésité à mentionner son entraîneur : "Nous avons une équipe fantastique et, en la personne de Vincent Kompany, un entraîneur exceptionnel. Je suis très fier de faire partie de ce club."



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Avec le Bayern, Harry Kane comptabilise pas moins de 161 matchs disputés pour 156 buts marqués et 41 assists délivrés. Des statistiques qui font tourner la tête.