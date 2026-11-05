Héros de Dortmund, Konstantinos Karetsas a bien failli manquer son entrée au jeu

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Héros de Dortmund, Konstantinos Karetsas a bien failli manquer son entrée au jeu
Photo: © Photonews

Kos Karetsas a vécu une soirée de rêve mercredi sur la plus prestigieuse des scènes européennes. L'ancien milieu de terrain du Racing Genk a inscrit son premier but officiel sous les couleurs du Borussia Dortmund face au Real Betis, offrant ainsi la victoire aux siens (2-1). Mais son entrée en jeu a bien failli ne jamais avoir lieu.

Lorsque Serhou Guirassy a dû quitter la pelouse sur blessure à la 32e minute, Niko Kovac avait déjà identifié son remplaçant : Konstantinos Karetsas. Mais au moment de faire appel au jeune Grec, l'entraîneur de Dortmund a eu une drôle de surprise. Son joueur était introuvable. "J'ai regardé autour de moi, mais je ne le voyais nulle part", a-t-il raconté après la rencontre. Le technicien a même envisagé de faire entrer Carney Chukwuemeka à sa place.

Kovac a dû partir à la recherche de son remplaçant

Alors que Kovac s'apprêtait à se tourner vers une autre solution, Karetsas a finalement refait surface. Le joueur de 18 ans, arrivé de Genk l'été dernier pour 33 millions d'euros, a donc bien pu faire son entrée en jeu. Il n'a toutefois eu que très peu de temps pour se préparer.

La raison de cette absence momentanée avait de quoi surprendre : Karetsas n'attendait ni dans le vestiaire ni aux abords du terrain. Il était tout simplement aux toilettes. "Je dois être honnête : j'étais aux toilettes et je suis venu directement de là", a-t-il reconnu avec le sourire.

Des toilettes au but de la victoire

Le jeune Grec n'a donc quasiment reçu aucune consigne tactique avant de monter au jeu. "J'ai reçu très peu d'instructions avant mon entrée et j'ai pu jouer avec beaucoup de liberté", a-t-il expliqué. Une liberté dont Dortmund a finalement tiré le meilleur parti.

Lire aussi… Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions
À la 72e minute, Karetsas a fait exploser le Signal Iduna Park en inscrivant le but du 2-1 d'une frappe du gauche. Élu homme du match, il n'a pourtant pas manqué de souligner le travail collectif. "C'était une véritable prestation collective. Je suis très reconnaissant pour mon but et ce trophée. Je l'aurais même donné à Fábio Silva."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Borussia Dortmund
Real Betis
Konstantinos Karetsas

Plus de news

Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions

Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions

11:20
🎥 Fabio Silva à l'assist, Karetsas à la conclusion : les anciens de Pro League offrent la victoire à Dortmund

🎥 Fabio Silva à l'assist, Karetsas à la conclusion : les anciens de Pro League offrent la victoire à Dortmund

07:30
Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"

Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"

17:30
Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

17:00
Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"

Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"

16:00
1
Davy Roef va battre un record du monde ce jeudi

Davy Roef va battre un record du monde ce jeudi

16:40
Live : un avant-match sous le soleil pour l'Union à Vigo Live

Live : un avant-match sous le soleil pour l'Union à Vigo

14:45
Sorti sur blessure... et absent dans le Topper contre Anderlecht ?

Sorti sur blessure... et absent dans le Topper contre Anderlecht ?

15:20
Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc

Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc

15:40
🎥 Cet ancien de Pro League insulte l'arbitre et voit rouge en Ligue des Champions

🎥 Cet ancien de Pro League insulte l'arbitre et voit rouge en Ligue des Champions

14:40
Joli coup de l'Union : la révélation du début de saison prolonge !

Joli coup de l'Union : la révélation du début de saison prolonge !

15:04
La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

14:00
Anderlecht a tenté de recruter un attaquant belge, mais s'est heurté à un refus : "C'est vrai"

Anderlecht a tenté de recruter un attaquant belge, mais s'est heurté à un refus : "C'est vrai"

14:20
Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi"

Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi"

13:40
1
Un Diable Rouge participe à une remontée folle pour les débuts d'un ancien entraîneur du Club de Bruges

Un Diable Rouge participe à une remontée folle pour les débuts d'un ancien entraîneur du Club de Bruges

13:20
🎥 Victime d’un attentat à la bombe à Dortmund voici 9 ans, Marc Bartra au Borussia avec le Bétis Séville

🎥 Victime d’un attentat à la bombe à Dortmund voici 9 ans, Marc Bartra au Borussia avec le Bétis Séville

22:10
"C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

"C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

12:20
Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans Analyse

Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans

12:40
2
Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes

Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes

13:00
"Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer

"Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer

11:40
Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est terminé ! "Ce n'est pas une décision facile"

Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est terminé ! "Ce n'est pas une décision facile"

12:00
Brandon Mechele encense l'un de ses coéquipiers du Club de Bruges : "Un véritable cheat code"

Brandon Mechele encense l'un de ses coéquipiers du Club de Bruges : "Un véritable cheat code"

10:40
L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans

L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans

11:00
Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"

Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"

10:20
Harry Kane prend une grande décision pour son avenir et encense Vincent Kompany

Harry Kane prend une grande décision pour son avenir et encense Vincent Kompany

10:00
"Va te faire foutre !" : gros clash entre Kevin De Bruyne et l'un de ses coéquipiers

"Va te faire foutre !" : gros clash entre Kevin De Bruyne et l'un de ses coéquipiers

09:20
Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

09:40
"De Bruyne sans éclat" : le Diable Rouge n'échappe pas aux critiques après la défaite de Naples

"De Bruyne sans éclat" : le Diable Rouge n'échappe pas aux critiques après la défaite de Naples

09:00
Bruges rêve du top 8 et de la Coupe du monde des clubs : les conséquences de sa victoire face au PSV Analyse

Bruges rêve du top 8 et de la Coupe du monde des clubs : les conséquences de sa victoire face au PSV

08:40
Westerlo ouvre un registre de condoléances en hommage à Toni Brogno

Westerlo ouvre un registre de condoléances en hommage à Toni Brogno

09:20
5
José Mourinho, meilleur en Ligue des Champions au Real Madrid, que Carlo Ancelotti

José Mourinho, meilleur en Ligue des Champions au Real Madrid, que Carlo Ancelotti

08:00
La Gantoise veut éviter le "complexe Burgess" : Rik De Mil demande ses joueurs à tourner la page

La Gantoise veut éviter le "complexe Burgess" : Rik De Mil demande ses joueurs à tourner la page

08:20
Côme en passe neuf à Lens, Naples coule à Porto, victoires étriquées pour le Real, Manchester City et Arsenal

Côme en passe neuf à Lens, Naples coule à Porto, victoires étriquées pour le Real, Manchester City et Arsenal

07:25
Alexis Trouillet, le nouveau Trebel ? "Si tu as un temps de retard à ce poste, c'est catastrophique"

Alexis Trouillet, le nouveau Trebel ? "Si tu as un temps de retard à ce poste, c'est catastrophique"

07:00
Un joueur formé à Anderlecht et Genk parmi les 10 nominés au Ballon d'or africain

Un joueur formé à Anderlecht et Genk parmi les 10 nominés au Ballon d'or africain

23:50
LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV Live

LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV

22:27

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 4
Galatasaray Galatasaray 2-0 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
Feyenoord Feyenoord 0-3 Inter Inter
Bodo Glimt Bodo Glimt 0-0 Lille OSC Lille OSC
Manchester United Manchester United 3-2 AS Roma AS Roma
FC Barcelone FC Barcelone 3-0 Aston Villa Aston Villa
Atlético Madrid Atlético Madrid 0-2 Bayern Munich Bayern Munich
LASK Linz LASK Linz 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Villarreal Villarreal 0-6 PSG PSG
Fenerbahce Fenerbahce 3-2 Liverpool Liverpool
AEK Athènes AEK Athènes 2-3 Real Madrid Real Madrid
RB Leipzig RB Leipzig 2-3 Manchester City Manchester City
Lens Lens 1-9 Como Como
Slavia Prague Slavia Prague 1-2 Arsenal Arsenal
FC Porto FC Porto 4-1 Napoli Napoli
Viking FK Viking FK 4-1 Sabah Sabah
PSV PSV 1-2 FC Bruges FC Bruges
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-1 Real Betis Real Betis

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans Sandirap77 Sandirap77 a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Union 60 Union 60 a propos de Son équipe menait 4-1 à la 70e : un ancien coach du Standard viré dans des circonstances folles Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved