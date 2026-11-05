Héros de Dortmund, Konstantinos Karetsas a bien failli manquer son entrée au jeu

Kos Karetsas a vécu une soirée de rêve mercredi sur la plus prestigieuse des scènes européennes. L'ancien milieu de terrain du Racing Genk a inscrit son premier but officiel sous les couleurs du Borussia Dortmund face au Real Betis, offrant ainsi la victoire aux siens (2-1). Mais son entrée en jeu a bien failli ne jamais avoir lieu.

Lorsque Serhou Guirassy a dû quitter la pelouse sur blessure à la 32e minute, Niko Kovac avait déjà identifié son remplaçant : Konstantinos Karetsas. Mais au moment de faire appel au jeune Grec, l'entraîneur de Dortmund a eu une drôle de surprise. Son joueur était introuvable. "J'ai regardé autour de moi, mais je ne le voyais nulle part", a-t-il raconté après la rencontre. Le technicien a même envisagé de faire entrer Carney Chukwuemeka à sa place.

Kovac a dû partir à la recherche de son remplaçant

Alors que Kovac s'apprêtait à se tourner vers une autre solution, Karetsas a finalement refait surface. Le joueur de 18 ans, arrivé de Genk l'été dernier pour 33 millions d'euros, a donc bien pu faire son entrée en jeu. Il n'a toutefois eu que très peu de temps pour se préparer.

La raison de cette absence momentanée avait de quoi surprendre : Karetsas n'attendait ni dans le vestiaire ni aux abords du terrain. Il était tout simplement aux toilettes. "Je dois être honnête : j'étais aux toilettes et je suis venu directement de là", a-t-il reconnu avec le sourire.

Des toilettes au but de la victoire

Le jeune Grec n'a donc quasiment reçu aucune consigne tactique avant de monter au jeu. "J'ai reçu très peu d'instructions avant mon entrée et j'ai pu jouer avec beaucoup de liberté", a-t-il expliqué. Une liberté dont Dortmund a finalement tiré le meilleur parti.

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À la 72e minute, Karetsas a fait exploser le Signal Iduna Park en inscrivant le but du 2-1 d'une frappe du gauche. Élu homme du match, il n'a pourtant pas manqué de souligner le travail collectif. "C'était une véritable prestation collective. Je suis très reconnaissant pour mon but et ce trophée. Je l'aurais même donné à Fábio Silva."