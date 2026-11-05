Joli coup de l'Union : la révélation du début de saison prolonge !

C'est un très joli coup réalisé par l'Union. Déjà courtisé après son excellent début de saison, Massiré Sylla prolonge son contrat au Parc Duden jusqu'en 2031.

L'Union pensait peiner pour remplacer Christian Burgess, taulier parti au terme de la saison dernière et nouveau pilier défensif de La Gantoise. Son remplaçant était pourtant déjà au club en la personne de Massiré Sylla. Titularisé depuis le début de la saison, le jeune Sénégalais impressionne tant en championnat que sur la scène européenne.

Des prestations qui lui valent, d'ailleurs, déjà de l'intérêt. Les trois grands clubs turcs se sont positionnés sur le dossier et devraient être rejoints par d'autres dans les semaines à venir.

Dans ce début de saison, la direction unioniste a compris qu'elle avait un véritable joyau dans son effectif et qu'il fallait le polir, le garder le plus longtemps possible avant de réaliser une énorme plus-value sur un joueur acquis contre 800.000 € seulement au mois de janvier dernier.

Massiré Sylla prolonge jusqu'en 2031 à l'Union

Alors qu'il avait d'abord signé un contrat jusqu'en 2030, Massiré Sylla prolonge son engagement d'une saison à l'Union, a appris le club ce jeudi dans un communiqué. "Après Zorgane, Van de Perre, Mac Allister et Rodriguez, il est le dernier joueur clé à s'engager sur le long terme avec le club", se réjouit l'Union.

Massiré Sylla s'est brièvement exprimé quant à ce nouveau contrat. "Je suis ravi de signer un nouveau contrat avec l'Union si rapidement. Cela fait maintenant dix mois que je suis ici et je me sens comme chez moi. L'Union est comme une famille pour moi, et c'est grâce à cet environnement que je progresse chaque semaine. Je suis ambitieux et j'espère gagner tous les matchs, dans toutes les compétitions, avec l'équipe. Savoir que le reste de l'effectif partage cette même mentalité de gagnant me conforte dans l'idée que l'Union et moi sommes faits pour nous entendre."



