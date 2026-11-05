José Mourinho, meilleur en Ligue des Champions au Real Madrid, que Carlo Ancelotti

Fabien Chaliaud, journaliste football
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José Mourinho, meilleur en Ligue des Champions au Real Madrid, que Carlo Ancelotti
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Alors que beaucoup pensaient que son retour au Real Madrid serait un échec, José Mourinho est peut-être en train de tout doucement déjouer les pronostics. Après s'être offert un "Clasico" sur le plan tactique, le Portugais s'est offert une stat en Ligue des Champions face à l'un des autres coachs historiques du club "merengue", Carlo Ancelotti.

José Mourinho continue de laisser une empreinte particulière dans l’histoire du Real Madrid. Après la victoire difficile des "Merengue" sur la pelouse de l'AEK Athènes, ce mercredi soir, le technicien portugais affiche un bilan remarquable en Ligue des champions avec le club espagnol : 28 victoires en 40 rencontres, soit un taux de réussite de 70 %. Une statistique qui le place au sommet de la hiérarchie madrilène, devant Carlo Ancelotti.

L’Italien, pourtant considéré comme l’un des entraîneurs les plus emblématiques de l’histoire récente de la Maison blanche, présente un pourcentage de victoires de 68,8 % dans la compétition. Mourinho le devance donc de peu, mais cette performance souligne l’efficacité de son passage sur le banc madrilène.

Reçu quatre sur quatre cette saison en C1

Plus impressionnant encore, les quatre rencontres disputées par le Real Madrid en Ligue des champions cette saison se sont toutes soldées par une victoire. Une série parfaite qui contribue à maintenir le Portugais à ce niveau statistique et confirme sa capacité à obtenir des résultats sur la scène européenne.

Au-delà des chiffres, ce bilan rappelle l’importance du passage de José Mourinho à Madrid. Arrivé en 2010, l’ancien entraîneur de Chelsea et de l’Inter Milan avait notamment permis au club de retrouver les sommets du football espagnol et de renouer avec une forte compétitivité européenne, même si les Coupes aux grandes oreilles s'empileront dans l'armoire à trophées de la Casa Blanca grâce à Carlo Ancelotti et Zinédine Zidane.

Meilleur coach du Real en C1

Si les trophées restent la mesure la plus visible du succès, et qu'il n'est pas gagnant sur ce point, ce taux de victoires offre un autre éclairage sur l'efficacité du "Special One". Avec 70% de succès, José Mourinho possède, selon cette statistique, le meilleur bilan de l’histoire du Real Madrid en Ligue des champions.

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Le coach le plus clivant du siècle n'est donc pas encore totalement has been malgré des passages moins convaincants ces dernières années à Benfica, au Fenerbahçe, à l'AS Roma ou à Tottenham.

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