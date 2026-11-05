Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions

Konstantinos Karetsas a vécu une soirée qu'il n'oubliera certainement pas de sitôt ce mercredi en Ligue des Champions. L'ancien joueur du KRC Genk a offert la victoire au Borussia Dortmund face au Betis Séville (2-1). Une prestation décisive qui lui a également valu une récompense individuelle.

Konstantinos Karetsas n'était étonnamment pas titulaire au coup d'envoi. Mais après seulement 34 minutes de jeu, il a dû monter au jeu pour remplacer Serhou Guirassy, blessé.

Konstantinos Karetsas offre la victoire à Dortmund

Fabio Silva avait ouvert le score pour Dortmund peu après la pause, mais Aitor Ruibal a remis les deux équipes à égalité à la 67e minute. Le Betis Séville n'a toutefois pas eu le temps de savourer son égalisation.

Quelques minutes plus tard, Karetsas a redonné l'avantage au Borussia Dortmund en inscrivant son tout premier but officiel sous les couleurs du club allemand.

Une réalisation qui lui permet également d'entrer dans l'histoire. À 18 ans et 350 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Borussia Dortmund à inscrire un but victorieux en Ligue des Champions. Il est également devenu le plus jeune joueur grec à marquer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Après la rencontre, l'UEFA a confirmé que Konstantinos Karetsas avait été élu homme du match. Les observateurs techniques de l'instance européenne l'ont désigné meilleur joueur de la victoire de Dortmund face au Betis Séville (2-1).



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Un transfert qui porte déjà ses fruits

Du côté du KRC Genk, cette prestation a certainement été suivie avec une attention particulière. Le joueur a quitté le Limbourg l'été dernier pour rejoindre Dortmund, où il a signé un contrat jusqu'en 2031. Son départ représente d'ailleurs le plus gros transfert de l'histoire du club limbourgeois.

Quelques mois seulement après son arrivée en Allemagne, Karetsas commence déjà à faire parler de lui sur la plus grande scène européenne. Entrer en cours de match, inscrire le but de la victoire et repartir avec le trophée d'homme du match : difficile d'imaginer une meilleure soirée de Ligue des Champions pour l'ancien joueur de Genk.