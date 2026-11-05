La catastrophe est confirmée pour le Standard et Marlon Fossey

C'est désormais officialisé par le Standard : Marlon Fossey ne devrait plus rejouer cette saison. Le capitaine des Rouches s'est occasionné une rupture des ligaments croisés.

La nouvelle est tombée ce mercredi, alors que Vincent Euvrard tenait sa conférence de presse avant la réception du SK Beveren vendredi : Marlon Fossey s'était blessé, tout seul, à l'entraînement. Et les premiers pronostics étaient très pessimistes.

Immédiatement, on craignait en effet une rupture des ligaments croisés pour le capitaine du Standard. "On attend l'IRM, mais ça pourrait être une absence de très longue durée. On craint le pire. Tout donne l'air que c'est très grave", déclarait Euvrard.

Marlon Fossey rejouera-t-il pour le Standard ?

C'est désormais confirmé : Marlon Fossey souffre d'une rupture des ligaments croisés et ne devrait donc, sauf énorme surprise, pas rejouer cette saison. Le Standard a communiqué la nouvelle ce jeudi soir.

Blessé lors d'une séance d'entraînement cette semaine, Marlon Fossey souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament interne du genou droit. Tout le club apporte son soutien à son capitaine et lui souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile. On est avec toi, Capi. ❤️ ℹ️ https://t.co/MKixvGhMPG — Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 5, 2026

"Blessé lors d'une séance d'entraînement cette semaine, Marlon Fossey souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d’une entorse du ligament interne du genou droit. Tout le club apporte son soutien à son capitaine et lui souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile. On est avec toi, Capi", écrit le Matricule 16 sur ses réseaux officiels.



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Pour Fossey, c'est un coup dur : déjà sujet à des blessures musculaires à répétition il y a quelques saisons, il parvenait cette fois à enchaîner. Mais son contrat arrive à terme en juin prochain : il reste donc à voir si l'Américain sera prolongé pour services rendus, ou s'il ne portera plus le maillot du Standard...