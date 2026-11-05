La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

Anderlecht a bien lancé la soirée européenne des clubs belges, mais La Gantoise espérait faire de même en Conference League du côté de KuPS. Un adversaire à la portée des Buffalos, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Cela aura été une soirée compliquée pour La Gantoise à Tampere, en Finlande. Le match contre KuPS ne se déroulait en effet pas à Kuopio, mais à Tampere, car le stade de la petite ville dont provient le club n'est pas aux normes pour le football européen.

Les Buffalos ont également dû jouer sur du gazon artificiel, dans un stade pratiquement vide. Des éléments dont il fallait tenir compte, même si Rik De Mil ne voulait entendre aucune excuse avant la rencontre.

Les Buffalos ont bien entamé la partie et, dès la première minute, Sonko aurait pu inscrire le 0-1. Mais un manque d'efficacité et un bon gardien, Kreidl, allaient frustrer les Gantois.

La Gantoise oublie de faire la différence face à un faible KuPS

Vergara s'est ensuite encore créé de nombreuses occasions en première période, sans parvenir à libérer son équipe. Après la pause, Goore et Kadri ont eux aussi eu des occasions, mais n'ont pas davantage réussi à faire la différence.



Nous avons donc eu droit à une fin de match nerveuse, avec un danger qui pouvait encore surgir à tout moment. Engvall est même passé tout près d'un but pour les locaux, mais aucun but n'a finalement été inscrit et les deux équipes se sont quittées dos-à-dos (0-0). Avec un 4 sur 9, rien n'est encore perdu pour La Gantoise, mais le top 8 semble tout de même être devenu difficile à atteindre.