La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !

La Gantoise laisse filer de précieux points face à un faible adversaire finlandais !
Photo: © Photonews

Anderlecht a bien lancé la soirée européenne des clubs belges, mais La Gantoise espérait faire de même en Conference League du côté de KuPS. Un adversaire à la portée des Buffalos, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Cela aura été une soirée compliquée pour La Gantoise à Tampere, en Finlande. Le match contre KuPS ne se déroulait en effet pas à Kuopio, mais à Tampere, car le stade de la petite ville dont provient le club n'est pas aux normes pour le football européen.

Les Buffalos ont également dû jouer sur du gazon artificiel, dans un stade pratiquement vide. Des éléments dont il fallait tenir compte, même si Rik De Mil ne voulait entendre aucune excuse avant la rencontre.

Les Buffalos ont bien entamé la partie et, dès la première minute, Sonko aurait pu inscrire le 0-1. Mais un manque d'efficacité et un bon gardien, Kreidl, allaient frustrer les Gantois.

La Gantoise oublie de faire la différence face à un faible KuPS

Vergara s'est ensuite encore créé de nombreuses occasions en première période, sans parvenir à libérer son équipe. Après la pause, Goore et Kadri ont eux aussi eu des occasions, mais n'ont pas davantage réussi à faire la différence.


Nous avons donc eu droit à une fin de match nerveuse, avec un danger qui pouvait encore surgir à tout moment. Engvall est même passé tout près d'un but pour les locaux, mais aucun but n'a finalement été inscrit et les deux équipes se sont quittées dos-à-dos (0-0). Avec un 4 sur 9, rien n'est encore perdu pour La Gantoise, mais le top 8 semble tout de même être devenu difficile à atteindre.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
KuPS

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Journée 3
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 2-1 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes
Mjällby AIF Mjällby AIF 2-0 Borac Banja Luka Borac Banja Luka
Aarhus GF Aarhus GF 0-0 Braga Braga
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-0 Hajduk Split Hajduk Split
FC Thoune FC Thoune 3-1 Hearts Hearts
Trabzonspor Trabzonspor 0-1 Freiburg Freiburg
Atalanta Atalanta 1-1 Kairat Almaty Kairat Almaty
KuPS KuPS 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-6 Ajax Ajax
FC Copenhague FC Copenhague 2-1 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
STVV STVV 1-1 Brann Brann
Monaco Monaco 2-0 FC NordsjÃ¦lland FC NordsjÃ¦lland
CS U Craiova CS U Craiova 2-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 2-1 CSKA Sofia CSKA Sofia
Lugano Lugano 3-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Getafe Getafe 0-1 Brighton Brighton
Riga FC Riga FC 1-1 Jablonec 97 Jablonec 97
FC Twente FC Twente 3-1 Pafos FC Pafos FC

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" 051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved