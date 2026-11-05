La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois
Photo: © Photonews

Le Club de Bruges a réalisé une excellente opération ce mercredi soir en s'imposant sur la pelouse du PSV Eindhoven (1-2) en Ligue des Champions. Un succès précieux qui n'est pas passé inaperçu aux Pays-Bas. La presse néerlandaise souligne notamment le réalisme des Blauw en Zwart et leur capacité à faire mal en contre-attaque.

Le PSV a pris l'initiative pendant une grande partie de la rencontre et s'est créé le plus grand nombre d'occasions. Mais le Club de Bruges s'est montré bien plus réaliste dans les moments décisifs. Nicolò Tresoldi et Carlos Forbs ont profité des erreurs néerlandaises, tandis que Yann Sommer s'est illustré à plusieurs reprises dans les buts.

Du côté de De Telegraaf, l'analyse dépasse le simple résultat de la rencontre. "Le champion de Belgique empoche une nouvelle fois des points très précieux dans la lutte entre les Pays-Bas et la Belgique au classement des coefficients UEFA", écrit le quotidien néerlandais, qui souligne l'avance désormais importante prise par la Belgique.

Carlos Forbs encensé par la presse néerlandaise

Carlos Forbs fait beaucoup parler de lui aux Pays-Bas. Après une expérience compliquée à l'Ajax Amsterdam, l'ailier portugais semble avoir trouvé son bonheur au Club de Bruges.

De Telegraaf souligne notamment sa vitesse, véritable arme offensive des Blauw en Zwart. Le quotidien rappelle également que les Brugeois ont déjà réussi à faire tomber l'Inter Milan et le RC Lens lors de cette campagne de Ligue des Champions.

Du côté de l'Algemeen Dagblad (AD), Carlos Forbs avait déjà attiré l'attention avant la pause. Le Portugais s'est montré constamment dangereux, même s'il a également manqué plusieurs occasions.

Lire aussi… "C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

Il a d'abord envoyé une frappe largement au-dessus du but, avant de buter sur une belle intervention de Matej Kovar. Plus tard, sa passe en profondeur à destination de Nicolò Tresoldi était légèrement trop appuyée.

Le quotidien néerlandais qualifie d'ailleurs Tresoldi d'"attaquant extrêmement dangereux". L'avant-centre l'a une nouvelle fois démontré en ouvrant le score pour Bruges, confirmant l'efficacité des hommes d'Ivan Leko lorsqu'ils disposent d'espaces.

La NOS résume également assez clairement le scénario de la rencontre. Malgré un plus grand nombre d'occasions, le PSV "est tombé dans le piège des contre-attaques belges".

Un constat partagé par Voetbal International, qui a choisi un titre particulièrement évocateur : "Le Club de Bruges inflige une nouvelle désillusion belge au PSV en Ligue des Champions."

Le média néerlandais fait référence à la saison dernière, lorsque l'Union Saint-Gilloise était également venue s'imposer au Philips Stadion. "Le PSV s'est une nouvelle fois fait surprendre par un adversaire belge en Ligue des Champions", écrit Voetbal International. Selon le média, les hommes de Peter Bosz n'ont tout simplement pas réussi à concrétiser leur domination par suffisamment de buts.

Pour le Club de Bruges, ces analyses venues des Pays-Bas constituent peut-être le plus beau des compliments. Malgré une possession de balle et un nombre d'occasions favorables au PSV, les Blauw en Zwart ont tenu bon et frappé aux moments décisifs.

De quoi offrir aux Brugeois une nouvelle soirée européenne mémorable, qui risque encore de faire parler de l'autre côté de la frontière.

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