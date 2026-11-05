Le Club de Bruges très bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde des clubs !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le Club de Bruges très bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde des clubs !
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Après sa précieuse victoire (1-2) sur la pelouse du PSV, le Club de Bruges a non seulement renforcé ses ambitions européennes, mais également ses chances de participer à la Coupe du monde des clubs 2029. Avec un total de 52 points, les Blauw & Zwart se trouvent actuellement en très bonne position dans la course à une qualification pour le tournoi mondial.

L’équipe d’Ivan Leko a remporté trois de ses quatre premiers matches de Ligue des Champions, portant son total à neuf points. Après quatre journées, le Club de Bruges pointe à la neuvième place et rejoint donc pleinement dans la course au Top 8. Seuls le PSG, le Real Madrid et Arsenal ont fait mieux jusqu’ici.

Le Club de Bruges parmi les grands d’Europe

Dans la course à la Coupe du monde des clubs 2029, le Club de Bruges compte désormais 52 points. Les Blauw & Zwart restent encore derrière plusieurs grands noms du football européen : le Borussia Dortmund (67 points), le Sporting CP (68), l’Inter (85), le Real Madrid (87), Liverpool (90), le Bayern Munich et Barcelone (104 chacun), ainsi qu’Arsenal (121). Le PSG occupe également le haut du classement, mais le club parisien est déjà assuré de participer au tournoi grâce à son sacre en Ligue des Champions.

La Coupe du monde des clubs 2029 réunira 32 équipes. À ce stade, sept formations ont déjà validé leur participation, tandis que treize autres occupent provisoirement une place qualificative au classement. Dix titres continentaux restent encore à attribuer. L'Europe disposera de douze représentants : quatre billets reviendront aux vainqueurs de la Ligue des Champions, tandis que les huit autres seront distribués sur la base du classement établi sur quatre saisons.

Les résultats européens peuvent valoir de l’or

Le Club de Bruges est encore loin d'avoir validé son ticket, mais il s'est donné une réelle chance de se mêler à la lutte. Les prochaines campagnes européennes seront déterminantes pour consolider sa position. Chaque victoire et chaque qualification pour le tour suivant lui permettront d'engranger de précieux points et de se rapprocher un peu plus du rendez-vous mondial.

Les Blauw & Zwart peuvent également compter sur une règle qui pourrait jouer en leur faveur : chaque pays ne peut envoyer que deux représentants, sauf si un troisième club décroche sa qualification en remportant la Ligue des Champions. Une restriction qui pourrait libérer des places dans le classement et profiter au Club de Bruges.

Lire aussi… Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

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