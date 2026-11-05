Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

En renforçant son équipe U23, le Sporting d’Anderlecht pourrait compliquer davantage la situation du RFC Liège. Les Sang & Marine risquent de se retrouver derniers de Challenger Pro League à l’issue du week-end, avant d’affronter le RSCA Futures le 21 novembre. Une perspective qui ne ferait qu'accentuer la pression sur Gaëtan Englebert et ses joueurs.

Après avoir perdu le derby liégeois la semaine dernière sur la pelouse du RFC Seraing, le RFC Liège est resté englué dans la zone rouge de Challenger Pro League après neuf journées.

Avant-derniers, les Sang & Marine pourraient même se retrouver à la dernière place au terme d'un week-end durant lequel ils ne joueront pas. En raison du nombre impair d'équipes engagées dans la compétition, Liège est en effet exempté de cette journée.

Gaëtan Englebert suivra donc avec attention, et sans doute un peu d'appréhension, la rencontre entre le RSCA Futures et le Club NXT, programmée samedi après-midi. D'autant que les récents mouvements au sein de l'effectif bruxellois ne sont pas de nature à le rassurer.

Le RFC Liège bientôt lanterne rouge de Challenger Pro League ?

Le Sporting d'Anderlecht ne veut effectivement prendre aucun risque avec son équipe U23 et l'a renforcée la semaine dernière en y intégrant Noa Ojea, Joshua Nga Kana et Alexis Flips. Ce dernier n'avait d'ailleurs disputé qu'une seule rencontre, face à Virton, avant le week-end dernier.

Le RSCA Futures pourrait donc afficher un tout autre visage dans les prochaines semaines et gagner en compétitivité, après avoir enfin décroché sa première victoire face au Lierse. Un adversaire que le RFC Liège retrouvera justement le 21 novembre, à l'occasion de sa prochaine journée.





Les Sang & Marine accueilleront alors les Bruxellois avec l'espoir d'avoir conservé leur place au classement. Car aborder cette confrontation en position de lanterne rouge ne ferait évidemment qu'accentuer la pression sur les épaules de Gaëtan Englebert et de ses joueurs.