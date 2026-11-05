L'entraîneur de Thorgan Hazard brise le silence après le 1-9 : "Je n'ai qu'un mot à l'esprit"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'entraîneur de Thorgan Hazard brise le silence après le 1-9 : "Je n'ai qu'un mot à l'esprit"
Photo: © photonews

Le RC Lens a vécu mercredi soir l'une des soirées les plus difficiles de son histoire. Le club français a subi une véritable humiliation à domicile, s'inclinant sur le score sans appel de 1-9 face à Côme en Ligue des Champions. Après cette lourde défaite, l'entraîneur Yannick Cahuzac a pris la parole, refusant de baisser les bras malgré l'ampleur du revers.

L'équipe de Thorgan Hazard, titulaire au coup d'envoi, a été complètement dépassée par les Italiens. Le score était déjà de 0-3 à la pause, avant que les visiteurs n'inscrivent six nouveaux buts en seconde période. L'ancien attaquant de l'Union, Franjo Ivanovic, n'a pas davantage réussi à faire la différence. Lens a ainsi subi la plus lourde défaite de son histoire.

Cahuzac parle d'humiliation

"Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est humiliation", a réagi le T1 Yannick Cahuzac après la rencontre, cité par Lensois.com. L'entraîneur n'a pas cherché à trouver des excuses à cette prestation catastrophique. "Nous sommes complètement passés à côté. Nous allons devoir nous parler et montrer à nouveau un peu de fierté."

Le technicien français a reconnu que son équipe avait failli dans tous les domaines. "C'est difficile à expliquer, surtout si peu de temps après le match." Selon Cahuzac, les problèmes ont largement dépassé le seul aspect tactique. Il souhaite s'entretenir avec ses joueurs dans les prochains jours afin de comprendre précisément ce qui n'a pas fonctionné.

L'entraîneur refuse de jeter l'éponge

Malgré cette défaite historique, Cahuzac n'envisage pas de démissionner. "Si certains pensent que je vais abandonner, ils me connaissent mal. Au contraire, nous allons relever la tête et avancer", a-t-il affirmé.


La pression sur l'entraîneur s'intensifie toutefois considérablement, Lens ayant déjà subi une défaite 3-0 face au Club de Bruges plus tôt dans cette campagne de Ligue des Champions. Dimanche, les Sang et Or auront un nouveau rendez-vous particulièrement délicat avec la réception de l'Olympique de Marseille. Cahuzac sait que ses joueurs devront afficher un tout autre visage.

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