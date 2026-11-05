L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

Ces dernières années, la Belgique a laissé filer de nombreux talents, pourtant bien souvent internationaux confirmés en équipes de jeunes - voire même déjà Diables Rouges, comme Jorthy Mokio. L'URBSFA veut désormais hausser le ton et réclamer des indemnités de formation aux fédérations "chipant" des joueurs aux autres pays.

Konstantinos Karetsas, Rayane Bounida, Jorthy Mokio ou encore Ilay Camara, en attendant la suite : la liste des jeunes talents ayant opté pour une autre sélection que la Belgique, quand bien même ils y avaient fait toutes leurs classes en équipes de jeunes, s'est allongée ces dernières années.

Une situation qu'ont essayé de combattre Vincent Mannaert et Rudi Garcia, avec succès dans certains cas, comme quand Diego Moreira et Matias Fernandez-Pardo sont finalement restés dans le giron belge. Mais la fédération veut aussi s'attaquer au problème différemment.

Bientôt des indemnités de formation entre fédérations ?

Invité de l'émission Complètement Foot, sur Vivacité, Pierre Locht, directeur sportif de l'Union belge de football, a évoqué le sujet. Pour lui, un mécanisme devrait être mis en place : celui d'indemnités de formation à payer pour la fédération souhaitant "acquérir" un talent ayant joué en équipes de jeunes pour un autre pays.

"Cela nous semblerait cohérent d'appliquer la même logique qu'en club. Quand on sélectionne un joueur, c'est un autre qu'on ne sélectionne pas : on fait un investissement sur ce joueur", estime Locht, qui tient à préciser que ce genre de mécanisme ne s'appliquerait pas à tous les cas.

Nous discutons avec d'autres fédérations pour amener ce débat sur la table

"On ne parle bien sûr pas ici des joueurs qui n'ont pas été repris en équipe A pendant quelques années et n'ont plus l'âge de jouer en Espoirs. Cela doit s'appliquer, par exemple, à ceux qui peuvent encore être repris en équipes de jeunes et pour lesquels nous avons un projet", continue le directeur sportif de l'URBSFA.





Récemment, la Belgique a ainsi perdu Jorthy Mokio à la surprise générale, alors que le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam avait été repris très jeune par Rudi Garcia, avant de retourner en Espoirs tandis qu'il continue à se développer en club. La République Démocratique du Congo a saisi l'opportunité, profitant aussi d'une situation privée compliquée.

"On ne peut que l'accepter à partir du moment où ça a été fait dans les règles actuellement en place", reconnaît Pierre Locht. Si l'Union Belge souhaite que les choses changent, elle ne pourra pas y parvenir seule.

"Nous discutons avec d'autres fédérations afin de ne pas être les seuls à porter cette thématique-là. On sait qu'à la FIFA, les changements prennent du temps, mais l'idée est d'amener le débat sur la table petit-à-petit". D'ici là, la fédération espère surtout ne pas perdre d'autres talents...