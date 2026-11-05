L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
L'Union Belge veut réagir après avoir perdu plusieurs binationaux, et proposer un nouveau mécanisme!
Deviens fan de Belgique! 2679

Ces dernières années, la Belgique a laissé filer de nombreux talents, pourtant bien souvent internationaux confirmés en équipes de jeunes - voire même déjà Diables Rouges, comme Jorthy Mokio. L'URBSFA veut désormais hausser le ton et réclamer des indemnités de formation aux fédérations "chipant" des joueurs aux autres pays.

Konstantinos Karetsas, Rayane Bounida, Jorthy Mokio ou encore Ilay Camara, en attendant la suite : la liste des jeunes talents ayant opté pour une autre sélection que la Belgique, quand bien même ils y avaient fait toutes leurs classes en équipes de jeunes, s'est allongée ces dernières années. 

Une situation qu'ont essayé de combattre Vincent Mannaert et Rudi Garcia, avec succès dans certains cas, comme quand Diego Moreira et Matias Fernandez-Pardo sont finalement restés dans le giron belge. Mais la fédération veut aussi s'attaquer au problème différemment.

Bientôt des indemnités de formation entre fédérations ? 

Invité de l'émission Complètement Foot, sur Vivacité, Pierre Locht, directeur sportif de l'Union belge de football, a évoqué le sujet. Pour lui, un mécanisme devrait être mis en place : celui d'indemnités de formation à payer pour la fédération souhaitant "acquérir" un talent ayant joué en équipes de jeunes pour un autre pays.

"Cela nous semblerait cohérent d'appliquer la même logique qu'en club. Quand on sélectionne un joueur, c'est un autre qu'on ne sélectionne pas : on fait un investissement sur ce joueur", estime Locht, qui tient à préciser que ce genre de mécanisme ne s'appliquerait pas à tous les cas.

Nous discutons avec d'autres fédérations pour amener ce débat sur la table 

"On ne parle bien sûr pas ici des joueurs qui n'ont pas été repris en équipe A pendant quelques années et n'ont plus l'âge de jouer en Espoirs. Cela doit s'appliquer, par exemple, à ceux qui peuvent encore être repris en équipes de jeunes et pour lesquels nous avons un projet", continue le directeur sportif de l'URBSFA.

Récemment, la Belgique a ainsi perdu Jorthy Mokio à la surprise générale, alors que le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam avait été repris très jeune par Rudi Garcia, avant de retourner en Espoirs tandis qu'il continue à se développer en club. La République Démocratique du Congo a saisi l'opportunité, profitant aussi d'une situation privée compliquée. 

"On ne peut que l'accepter à partir du moment où ça a été fait dans les règles actuellement en place", reconnaît Pierre Locht. Si l'Union Belge souhaite que les choses changent, elle ne pourra pas y parvenir seule. 

"Nous discutons avec d'autres fédérations afin de ne pas être les seuls à porter cette thématique-là. On sait qu'à la FIFA, les changements prennent du temps, mais l'idée est d'amener le débat sur la table petit-à-petit". D'ici là, la fédération espère surtout ne pas perdre d'autres talents...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Zorgane titulaire ! Suivez Celta Vigo - Union en Direct Commenté Live

Zorgane titulaire ! Suivez Celta Vigo - Union en Direct Commenté

20:05
La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !

20:44
René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

René Weiler a humilié un chouchou du Lotto Park : "C'était gratuit de sa part"

20:30
Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

20:15
🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

🎥 Le superbe coup-franc de Ludwig Augustinsson face au RB Leipzig

20:01
Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

19:45
Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

Le RFC Liège mis en péril par... le Sporting d'Anderlecht : le côté injuste des U23 en D1B ?

19:15
Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park

Bonne nouvelle pour Anderlecht : après quatre mois de blessure, un retour sur la pelouse du Lotto Park

19:00
Le Club de Bruges très bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde des clubs !

Le Club de Bruges très bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde des clubs !

18:30
Un joueur de Charleroi repris pour les qualifications de la CAN

Un joueur de Charleroi repris pour les qualifications de la CAN

18:15
Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence

Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence

18:00
2
L'entraîneur de Thorgan Hazard brise le silence après le 1-9 : "Je n'ai qu'un mot à l'esprit"

L'entraîneur de Thorgan Hazard brise le silence après le 1-9 : "Je n'ai qu'un mot à l'esprit"

17:45
Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"

Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"

17:30
Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

17:00
Davy Roef va battre un record du monde ce jeudi

Davy Roef va battre un record du monde ce jeudi

16:40
Héros de Dortmund, Konstantinos Karetsas a bien failli manquer son entrée au jeu

Héros de Dortmund, Konstantinos Karetsas a bien failli manquer son entrée au jeu

16:20
Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"

Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht"

16:00
2
Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc

Ancien T1 du Club de Bruges et cible d'Anderlecht avant Vitor Bruno, Alfred Schreuder retrouve un banc

15:40
Sorti sur blessure... et absent dans le Topper contre Anderlecht ?

Sorti sur blessure... et absent dans le Topper contre Anderlecht ?

15:20
Joli coup de l'Union : la révélation du début de saison prolonge !

Joli coup de l'Union : la révélation du début de saison prolonge !

15:04
🎥 Cet ancien de Pro League insulte l'arbitre et voit rouge en Ligue des Champions

🎥 Cet ancien de Pro League insulte l'arbitre et voit rouge en Ligue des Champions

14:40
Anderlecht a tenté de recruter un attaquant belge, mais s'est heurté à un refus : "C'est vrai"

Anderlecht a tenté de recruter un attaquant belge, mais s'est heurté à un refus : "C'est vrai"

14:20
La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

14:00
Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi"

Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi"

13:40
1
Un Diable Rouge participe à une remontée folle pour les débuts d'un ancien entraîneur du Club de Bruges

Un Diable Rouge participe à une remontée folle pour les débuts d'un ancien entraîneur du Club de Bruges

13:20
Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans Analyse

Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans

12:40
2
Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes

Pas d'excuses pour Anderlecht en Europa League : Salzbourg rencontre de sérieux problèmes

13:00
Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est terminé ! "Ce n'est pas une décision facile"

Cristiano Ronaldo et le Portugal, c'est terminé ! "Ce n'est pas une décision facile"

12:00
"C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

"C'est tombé de nulle part" : l'entraîneur du PSV ne cache pas sa frustration après la victoire de Bruges

12:20
"Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer

"Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer

11:40
L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans

L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans

11:00
Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions

Karetsas offre la victoire à Dortmund et remporte une prestigieuse récompense en Ligue des Champions

11:20
Brandon Mechele encense l'un de ses coéquipiers du Club de Bruges : "Un véritable cheat code"

Brandon Mechele encense l'un de ses coéquipiers du Club de Bruges : "Un véritable cheat code"

10:40
Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"

Des arrêts décisifs et une victoire précieuse, Yann Sommer a répondu présent : "Je suis heureux"

10:20
Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

Trop tôt pour Zorgane ? La compo probable de l'Union contre le Celta Vigo

09:40
Harry Kane prend une grande décision pour son avenir et encense Vincent Kompany

Harry Kane prend une grande décision pour son avenir et encense Vincent Kompany

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Voici le onze d'Anderlecht pour la réception du RB Salzbourg, avec un retour et une absence Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Bruges est prêt, Anderlecht est prévenu : "S'il y a un match à gagner dans la saison, c'est contre Anderlecht" 051961rouche 051961rouche a propos de Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans den strep den strep a propos de Vitor Bruno mis dans l'embarras à Anderlecht : "Certaines choses ne dépendent pas de moi" El Malvario El Malvario a propos de "La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de Anderlecht au clash avec l'Union Belge ? La direction bloque ses talents pour un prestigieux tournoi 051961rouche 051961rouche a propos de Terrible nouvelle au Standard : les détails de la blessure du capitaine et des cinq autres absents Sead08 Sead08 a propos de Le football belge lui aussi en deuil : l'ancien Diable Rouge Toni Brogno nous a quittés Pogi Pogi a propos de Le Standard floué par l'arbitrage ? Jonathan Lardot est très clair Union 60 Union 60 a propos de Son éclosion n'a échappé à personne : l'AC Milan veut à son tour se servir à l'Union Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved