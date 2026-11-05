L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans

Scott Crabbé, journaliste football
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L'Union sait quoi faire : comment le Standard avait fait taire le Celta Vigo il y a dix ans
Photo: © photonews
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Ce soir, l'Union Saint-Gilloise se rend à Vigo dans le cadre de la quatrième journée de l'Europa League. Marcheront-ils sur les traces du Standard d'il y a dix ans.

Lors de la dernière décennie, deux clubs belges ont rendu visite au Celta Vigo dans son Estadio Abanca Balaídos. Si Genk s'y était incliné au bout du suspense en quart de finale de l'Europa League 2016/2017, le Standard y avait frustré les Galiciens un an plus tôt.

Le 24 novembre 2016, il y a pratiquement dix ans, les Rouches d'Aleksandar Janković avaient ramené un partage. Le Celta avait pourtant ouvert le score dès la huitième minute via Iago Aspas (toujours au club aujourd'hui).

Laifis en sauveur

Mais le Standard y avait cru jusqu'au bout et avait arraché l'égalisation grâce à une tête de Konstantinos Laifis dans les dix dernières minutes.

L'effectif a évidemment bien changé depuis lors : Guillaume Hubert gardait les buts liégeois, avec Collins Fai, Kostas Laïfis, Alexander Scholz et Corentin Fiore devant lui. Adrien Trebel était le capitaine, accompagné d'Ibrahima Cissé dans l'entrejeu.

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Devant, Edmilson Junior, Benito Raman, Orlando Sà et Ishak Belfodil formaient un quatuor particulièrement offensif. Sur le banc, on retrouvait encore des noms comme Jean-François Gillet, Reginal Goreux, Eyong Enoh ou Isaac Mbenza. Rendez-vous dans dix devant la composition de l'Union ?
 

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