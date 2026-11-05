Un trou à gauche, une tuile à droite : Marc Wilmots et le Standard doivent revoir leurs plans

Voilà Marc Wilmots contraint de chercher un nouveau défenseur latéral droit cet hiver après la lourde blessure subie par Marlon Fossey. Cela signifie que le directeur sportif du Standard va probablement devoir renforcer les deux couloirs défensifs, puisque le problème du flanc gauche, déjà pointé en avril et en août derniers, ne s'est pas évaporé.

Nous vous en parlions dès le mois d'avril dernier : le Standard devait recruter un nouveau latéral gauche pour concurrencer Gustav Mortensen, le seul joueur du noyau dont il s'agit du poste de formation. Après de bons premiers mois suivant son arrivée, le Danois souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison et aurait besoin d'un élément supplémentaire pour le pousser vers le haut.

Le constat est revenu sur la table au mois d'août, après le début de saison plutôt intéressant des Rouches sur le plan comptable. Il restait encore quelques semaines de mercato et la possibilité d'apporter de la concurrence à l'ancien de Lyngby existait. Le Standard a choisi autrement, mais on ne peut pas écrire aujourd'hui que les prestations individuelles du joueur de 22 ans donnent tort à nos analyses.

Le Standard doit renforcer ses deux couloirs défensifs

Marc Wilmots corrigera probablement le tir en répondant à cette problématique cet hiver, après s'être rendu compte que Noa Sy n'était peut-être pas encore prêt à intégrer durablement le noyau et que Tobias Mohr n'a rien, malgré toute la bonne volonté qui le caractérise, d'un défenseur latéral rassurant avec lequel il est possible de construire et de véritablement progresser. Dimitri Lavalée peut occuper le poste, mais il ne s'agit pas non plus de son poste de prédilection et l'ancien du Sturm Graz doit d'abord s'occuper de ses pépins physiques.

Cela signifie que le directeur sportif du Standard va très probablement devoir renforcer les deux couloirs défensifs des Rouches après la lourde blessure de Marlon Fossey, dont le genou a tourné sur une action anodine ce mercredi à l'entraînement. Le club craint une rupture des ligaments croisés.

Car, sur le côté droit, Henry Lawrence devient peut-être la seule option fiable et viable pour Vincent Euvrard. L'Anglais a démontré la saison dernière qu'il était capable d'enchaîner les matchs et les bonnes prestations, mais il aura lui aussi besoin de concurrence, et peut-être d'un peu de temps pour retrouver le rythme de compétition qui lui a manqué ces dernières semaines.



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Sept matchs sur une corde fragile

Le Londonien de 25 ans n'aura toutefois pas le temps, puisqu'il devrait être immédiatement titularisé pour la réception de Beveren, ce vendredi soir. Il faudra ensuite tenir bon jusqu'au mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 2 janvier, dans 58 jours. L'effectif actuel doit donc tenir sept matchs, parmi lesquels figurent les réceptions du Club de Bruges, d'Anderlecht et de l'Union.

En bord de Meuse, il convient de croiser les doigts pour qu'il n'arrive rien à Mortensen et Lawrence d'ici là. Dans le cas contraire, les solutions au sein du noyau actuel pour renforcer les couloirs défensifs seront presque épuisées.

Que cela arrive sur le côté droit ne serait qu'un coup du sort, le poste étant doublé depuis le début de saison. À gauche, en revanche, les signaux d'alerte semblaient déjà assez clairs l'été dernier. Et, s'il joue à droite, Henry Lawrence ne sera plus en mesure de dépanner à gauche pour remplacer Gustav Mortensen.