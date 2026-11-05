"La saison prochaine, il ne sera pas là" : Ivan Leko s'attend à perdre un Diable Rouge du Club de Bruges

Ivan Leko est très satisfait de la victoire du Club de Bruges contre le PSV. Le coach brugeois a eu beaucoup de chance et il le reconnait. Le match aurait pu basculer dans l'autre sens.

Le Club de Bruges s'est imposé face au PSV Eindhoven 1-2 en Ligue des champions. Après la rencontre, Ivan Leko a reconnu que son équipe avait eu de la réussite, tout en saluant la prestation de ses joueurs. Avec neuf points sur douze (9e du classement), les hommes de Leko sont pour le moment qualifiés pour les barrages de la compétition.

Le Club de Bruges a souffert sur la pelouse du PSV, mais est reparti avec les trois points. Les Brugeois ont pu compter sur Nicolo Tresoldi et Carlos Forbs pour faire la différence. Leko a estime que la rencontre aurait pu tourner autrement. "C'était comme au casino. Je pense qu'on mérite notre chance, nous étions les chanceux ce soir. Le PSV est une machine à gagner, c'est une équipe que j'aime voir jouer".

Le PSV aurait pu remporter ce match selon Ivan Leko

Malgré la victoire, l'entraîneur brugeois n'a pas oublié les nombreuses occasions de son adversaire. Le PSV a mis la défense du Club en difficulté en seconde période. "Je dirais que c'est une victoire méritée. On a eu plus de tirs, même si en deuxième période, ils étaient plus dangereux. Ils auraient pu marquer trois ou quatre buts, donc on doit être très contents de ce qu'on a". Leko n'a pas été surpris par la tactique adverse. Il savait que son équipe allait avoir de l'espace pour partir en contre-attaque.

Viser le top huit ?

Avec neuf points, Bruges se rapproche des barrages. Mais pas question pour Leko de faire des calculs ou de penser au top 8. "Il y a Arsenal, le Bayern, etc. Il suffit de voir le week-end comment ils jouent et d'en profiter". Le Croate préfère savourer ces soirées européennes. "Avant chaque match, je dis à mes joueurs de se donner à fond, de se faire de beaux souvenirs. Et ce qui doit arriver arrivera". Le prochain adversaire, Liverpool, est un beau défi.

Le prochain gros départ du Club de Bruges ?

Lire aussi… LIVE : Le Club de Bruges passe devant, 1-2 contre le PSV›

Leko a eu quelques mots pour le Diable Rouge Joaquin Seys, dont il apprécie les qualités. "Je sais qui j'entraîne et ce garçon, avec la qualité qu'il a et sa mentalité, il va finir dans un grand club de Premier League parce qu'il sait jouer à l'intérieur, conserver la possession, monter en attaque et défendre. C'est un profil difficile à trouver sur le marché. Et il n'a que 21 ans. La saison prochaine, il ne sera pas là, mais qui sait dans le football ?".