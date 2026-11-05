Moment spécial pour un Diable Rouge en Ligue des Champions : "J'ai toujours voulu en avoir un"

Auteur d'un doublé de passes décisives contre le PSV, Joaquin Seys a reçu le trophée d'homme du match après la victoire des Blauw en Zwart (1-2). De quoi évidemment lui donner le sourire.

Joaquin Seys était une nouvelle fois titulaire avec le Club de Bruges en Ligue des Champions ce mercredi. Le Diable Rouge a enchaîné une deuxième rencontre de suite dans la plus prestigieuse des compétitions en se montrant décisif après son but contre l'Inter.

"J'ai toujours voulu avoir un trophée d'homme du match en Ligue des Champions. Pouvoir repartir avec ce trophée en plus de la victoire, c'est une sensation fantastique", a-t-il expliqué au micro de VTM après le match.

Un doublé d'assists pour Joaquin Seys

Il a ensuite évoqué son doublé d'assists : "C'est agréable d'avoir été impliqué sur les deux buts, mais ce n'est pas le plus important pour moi."

"Le plus important, c'est de prendre les trois points", a-t-il souligné. "Nous avons très bien commencé notre campagne."

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Bruges a su exploiter les espaces : "Nous savions qu'ils allaient prendre des risques et nous avons bien exploité les espaces."