"Nous avons franchi un grand pas, mais..." : Hans Vanaken refuse de s'enflammer

Hans Vanaken affichait évidemment un visage satisfait après la victoire de Bruges face au PSV (1-2). Le Diable Rouge garde malgré tout la tête froide.

Bruges avance très clairement vers une qualification pour au minimum les barrages de la Ligue des Champions. Avec neuf points pris sur douze, les Blauw en Zwart sont clairement sur la bonne voie.

"Nous avons franchi un grand pas, mais le top 24 n'est pas encore assuré", a toutefois réagi Hans Vanaken au micro de VTM.

"Nous voulons simplement poursuivre cette série de victoires. Nous avons gagné sur la pelouse de l'Inter, puis sur celle du PSV. Ce sont de très bons résultats, particulièrement importants dans l'optique du top 24."

Hans Vanaken garde les pieds sur terre

L'objectif est clair : "Nous voulons simplement prendre le plus de points possible. Notre objectif est le top 24 et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir."

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"Il nous reste encore des matchs difficiles, mais si nous évoluons à notre meilleur niveau, nous pouvons faire quelque chose partout. Nous verrons bien, match après match", a-t-il conclu.