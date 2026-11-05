"Nous battre pour lui et pour le club" : Youri Tielemans prend la défense de son coach à Manchester United

Manchester United s'est offert un succès retentissant en Ligue des Champions contre l'AS Roma après avoir été mené de deux buts. Youri Tielemans, l'une des recrues de l'été à Man U et réserviste ce mardi soir, a tenu à souligner l'apport de son entraîneur contesté, Michael Carrick.

Youri Tielemans a tenu à apporter son soutien à son entraîneur Michael Carrick. Au lendemain de la victoire spectaculaire de Manchester United contre l’AS Roma (3-2), après avoir été mené de deux buts, le milieu de terrain belge a tenu à souligner le rôle de son entraîneur dans cette période particulièrement compliquée. Un message fort, alors que l’avenir du technicien anglais fait l’objet de nombreuses interrogations.

"Rendre ce qu'il nous apporte"

"Il y a eu beaucoup de pression sur lui. C’est comme ça que nous devons lui rendre ce qu’il nous apporte : avec une remontée comme celle-ci, en montrant du caractère et de la combativité", a expliqué le milieu de terrain de Man U après la rencontre. Interrogé sur la possibilité que ce succès sauve la place de Michael Carrick, le Diable Rouge a préféré recentrer le débat sur la responsabilité du groupe : "La seule chose que nous pouvons faire, c’est rester derrière lui, nous battre pour lui et pour le club."

De nouveau réserviste, Tielemans a contribué à la "remontada"

Entré en jeu à la suite de la blessure de Carlos Baleba, le Belge a participé à la réaction mancunienne. Mené 0-2 à la pause après des buts de Matias Soulé et Donyell Malen, Manchester United a renversé la situation grâce à un penalty de Bruno Fernandes et un doublé tardif de Matheus Cunha. De son côté, Youri Tielemans a notamment apporté de l’énergie et de l’impact au milieu de terrain.

Cette prestation intervient dans une saison jusqu’ici délicate pour l’ancien joueur d’Aston Villa. Arrivé à Old Trafford durant l’été, en partie convaincu par Michael Carrick, il n’a pas encore réussi à s’installer durablement dans le onze de départ.

Carrick a convaincu Tielemans de venir

Le contexte collectif n’a rien facilité. Manchester United a connu un début de campagne très poussif, marqué par des résultats décevants et une pression grandissante autour de son entraîneur. Youri Tielemans n’a cependant jamais caché sa confiance envers Michael Carrick. Dans un entretien accordé à TNT Sports quelques jours plus tôt, le Diable rouge expliquait être venu à Manchester notamment parce que le coach souhaitait son arrivée. Il plaidait également pour plus de stabilité au sein de son club, estimant qu’un changement brutal sur le banc risquerait de provoquer davantage de problèmes que d'apporter des solutions.



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Après la victoire contre la Roma, l'entraîneur des "Red Devils" a lui aussi salué l'attitude de Tielemans. Il a reconnu que ce dernier n'avait pas connu les débuts espérés, compte tenu des difficultés de l'équipe. Mais Carrick a aussi tenu à souligner les qualités du joueur formé à Anderlecht : asa personnalité, son caractère et sa capacité à entrer dans un match compliqué. Le technicien a même parlé d'un joueur dont il apprécie énormément la présence au quotidien.

Confirmer face à son ex

Ce succès ne règle évidemment pas tous les problèmes de Manchester United. Mais pour Youri Tielemans, il pourrait constituer un point de départ, surtout avec la blessure de Carlos Baleba. Reste désormais à confirmer cette réaction, dès le prochain rendez-vous. Et cela tombe bien, ce sera face à l'ex de Youri, Aston Villa.