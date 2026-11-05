La Gantoise veut éviter le "complexe Burgess" : Rik De Mil demande ses joueurs à tourner la page

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La Gantoise veut éviter le "complexe Burgess" : Rik De Mil demande ses joueurs à tourner la page
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La Gantoise et Christian Burgess attendaient le verdict : combien de temps les Buffalos allaient-ils devoir se passer de leur pilier en défense ? On en sait désormais plus... et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Nicolas Baccus

La Gantoise veut rapidement tourner la page de l'épisode Burgess

Éviter de développer un "complexe Burgess" ? C'est précisément ce que souhaite la Gantoise. "La meilleure manière de laisser tout cela derrière nous, c'est de renouer avec la victoire le plus rapidement possible. Je trouvais important que nous parvenions à tourner rapidement la page dimanche. Le groupe a montré son vrai visage à Lommel", a expliqué Rik De Mil au micro de Sporza.

Selon l'entraîneur des Buffalos, la rencontre en Finlande ne s'annonce pas évidente. Ses joueurs devront notamment composer avec un stade à moitié vide, une pelouse synthétique et des températures particulièrement fraîches. "Mais ce ne sont certainement pas des excuses derrière lesquelles nous pouvons nous cacher", a conclu le T1 de la Gantoise.

La Gantoise et Christian Burgess attendaient le verdict : combien de temps les Buffalos allaient-ils devoir se passer de leur pilier en défense ? On en sait désormais plus... et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Catastrophe le week-end passé à Gand : durant l'entraînement du samedi, à la veille du déplacement à Lommel, Christian Burgess s'est occasionné une blessure à la cheville. Rapidement, on a craint le pire, le communiqué gantois laissant sous-entendre que les choses pourraient être sérieuses.

Rik De Mil ne cachait pas, en conférence de presse, que les premières nouvelles n'étaient pas bonnes, mais il a fallu attendre... ce mardi seulement pour que l'officialisation tombe. Et comme prévu, le verdict fait office de petite catastrophe pour La Gantoise.

Une IRM a confirmé aujourd’hui une petite fracture au niveau du tibia, près de la cheville. Christian entame désormais une période de rééducation de deux à trois mois", communique en effet le club gantois via ses réseaux sociaux.

"Nous lui adressons tous nos vœux et espérons un prompt rétablissement. Nous sommes à tes côtés à chaque étape, Chris".

Une blessure catastrophique pour La Gantoise 

Pour La Gantoise, déjà battue à Lommel ce dimanche sans son patron en défense, cette nouvelle est terrible. Tout le monde s'accorde en effet à dire que Christian Burgess était probablement le transfert de l'été jusqu'ici.

Arrivé de l'Union Saint-Gilloise sans qu'on sache s'il pouvait devenir aussi important pour Gand qu'il l'était au Parc Duden, l'Anglais a transfiguré l'équipe. Non seulement sur le plan défensif, mais aussi en termes de mentalité, amenant ce vice et cette expérience qui faisaient tant défaut aux Buffalos.

Pour ne rien arranger, la blessure de Burgess n'est pas la première au sein du secteur défensif gantois. Mouhamed Ngom, avec qui il formait un duo impressionnant en début de saison, est lui aussi gravement blessé, s'étant occasionné une rupture des ligaments croisés : il ne devrait plus rejouer cette saison. 

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