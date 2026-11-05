Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Pas de matchs en Espagne ce week-end ? Le syndicat des joueurs a émis la demande
Photo: © Tenerife

Cette semaine, les matchs de Copa del Rey au programme en Espagne ont été reportés suite au décès tragique de Jesus de Miguel. Mais il est également fort possible qu'on ne joue pas ce week-end.

De manière bien naturelle, à la suite du dramatique incident ayant coûté la vie à Jesus de Miguel lors de CD Tenerife - FC Andorre, les rencontres au programme en Copa del Rey cette semaine en Espagne ont été remis à une date ultérieure.

Le football espagnol est encore sous le choc et en deuil après le décès du joueur de Tenerife.

En conséquence, les joueurs ont officiellement émis la demande de reporter les rencontres prévues dans les championnats professionnels ce week-end.

Pas de matchs en Liga ce week-end ? 

"Les joueurs ont exprimé leur profonde tristesse suite à cette perte et ils estiment que les circonstances morales et humaines ne permettent pas de faire face à la compétition de façon normale", lit-on dans le communiqué du syndicat des joueurs. 


"Le plus adéquat serait de suspendre la journée, pour des raisons de respect, de deuil et de sensibilité. Le foot doit montrer qu’au delà de la compétition, des intérêts sportifs ou économiques, il y a des humains".

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