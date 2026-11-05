Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Peter Schmeichel encense un Diable Rouge : "Il a tiré toute l'équipe vers le haut, c'était fantastique"
Photo: © Photonews
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Manchester United a vécu une soirée particulièrement spectaculaire mardi en Ligue des Champions face à l'AS Rome. Menés 0-2, les Red Devils sont parvenus à renverser la situation pour finalement s'imposer 3-2. Selon Peter Schmeichel, légende du club mancunien, le Diable Rouge Youri Tielemans a joué un rôle déterminant dans cette remontée.

Manchester United semblait une nouvelle fois se diriger vers une défaite douloureuse après avoir rapidement concédé deux buts face aux Italiens, inscrits par Matías Soulé et Donyell Malen.

Mais les Red Devils ont complètement renversé la situation après la pause grâce à Bruno Fernandes et Matheus Cunha. Entré en jeu à la 51e minute à la place de Carlos Baleba, blessé, Youri Tielemans a également joué un rôle important dans cette remontée.

Schmeichel impressionné par Tielemans

"Mais ensuite, Youri Tielemans est entré sur le terrain et il a changé le cours du match", a déclaré Peter Schmeichel sur CBS Sports. "C'est la meilleure prestation que je l'ai vu livrer sous le maillot de Manchester United et je suis extrêmement heureux pour lui."

L'ancien gardien danois a particulièrement apprécié le leadership affiché par le Diable Rouge. "Il est arrivé dans l'entrejeu et a tiré toute l'équipe vers l'avant. Il a véritablement endossé un rôle de leader. C'était fantastique à voir", s'est-il enthousiasmé.

Un possible tournant pour Manchester United

Schmeichel espère que ce succès constituera également un tournant pour l'équipe de Michael Carrick, qui restait sur une série de neuf matchs sans victoire. "À mes yeux, cette victoire peut marquer un tournant important. Ces joueurs ont désormais pu ressentir ce que signifie défendre les couleurs de Manchester United lors de grandes soirées européennes."

De son côté, Tielemans n'a pas caché son soulagement au coup de sifflet final. "Il y avait beaucoup de pression sur Carrick et c'est notre manière de lui rendre la pareille : en réalisant une telle remontée, avec beaucoup de caractère et de combativité", a confié le Diable Rouge. L'ancien joueur d'Anderlecht espère désormais que son équipe saura conserver cet état d'esprit au cours des prochaines semaines.

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