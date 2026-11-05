Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pourquoi le Top 8 de la Ligue des Champions devient jouable pour le Club de Bruges
Photo: © Photonews

Le Club de Bruges s'est idéalement positionné en Ligue des Champions. Grâce à sa victoire sur la pelouse du PSV, les Blauw & Zwart totalisent neuf points après quatre journées. À quatre matchs de la fin de la phase de ligue, les Brugeois peuvent désormais nourrir des ambitions bien plus élevées qu'une simple qualification pour les barrages et lorgner sur une place parmi les huit premiers, synonyme d'accès direct aux huitièmes de finale.

Les huit premières places revêtent une importance toute particulière. Au terme des huit journées, les équipes qui occuperont ces positions décrocheront directement leur qualification pour les huitièmes de finale. Celles qui termineront entre la neuvième et la 24e place devront, quant à elles, passer par un tour de barrages.

D'après les dernières projections de Football Meets Data, le Club de Bruges dispose actuellement de 41,2 % de chances de terminer dans le top 8. Ses probabilités de figurer parmi les 24 premiers sont bien plus élevées, puisqu'elles atteignent désormais 99,1 %. La position finale moyenne envisagée pour les Blauw & Zwart est la 10,5e place.

Le top 8 soudain à portée de main

Le Club se retrouve ainsi dans une position particulièrement favorable au milieu des géants européens. Le PSG, le Real Madrid, Arsenal et Barcelone affichent, selon le modèle, les meilleures probabilités de décrocher une qualification directe pour les huitièmes de finale. Mais les Brugeois sont eux aussi pleinement dans la course. Seuls quelques cadors, dont le Bayern Munich, Manchester City et Liverpool, présentent actuellement des chances nettement supérieures de terminer dans le top 8.

Plus surprenant encore, le Club devance plusieurs grands noms dans les projections. Aston Villa n'affiche que 32,7 % de chances de terminer parmi les huit premiers, contre 30 % pour le Borussia Dortmund et 23,1 % pour l'Inter. Même Côme, dont la position finale moyenne est estimée à la huitième place, fait légèrement moins bien que les Brugeois avec 39,1 % de chances d'intégrer le top 8.

Lire aussi… La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois

La qualification pour la suite quasiment assurée

Pour le top 24, le scénario semble désormais difficile à manquer. Avec une probabilité de 99,1 %, le Club est quasiment assuré, selon les projections, de disputer au minimum les barrages. Seule une série particulièrement négative lors des quatre dernières rencontres, combinée à des résultats défavorables sur les autres pelouses, pourrait encore sérieusement compromettre les chances des Blauw & Zwart.

Il reste donc quatre matchs aux Brugeois pour transformer leur excellente campagne en un parcours potentiellement historique. Avec neuf points sur douze, ils peuvent désormais voir plus loin que la simple qualification pour le top 24 et commencer à rêver d'une place parmi les huit premiers.

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