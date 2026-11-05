Privés de plusieurs joueurs : voici la liste des U17 belges pour la Coupe du Monde

Sven Vermant, sélectionneur de l'équipe nationale U17, a dévoilé la liste des talents qui disputeront la Coupe du Monde ce mois de novembre. Il n'a pas pu faire appel aux jeunes joueurs d'Anderlecht.

C'était l'un des sujets de la semaine dans le football belge : le refus par Anderlecht de laisser ses jeunes internationaux U17 à disposition de Sven Vermant, le sélectionneur de l'équipe nationale, en vue de la Coupe du Monde U17 qui se tiendra du 19 novembre au 13 décembre au Qatar.

La fédération n'a pas apprécié cette décision, mais a dû s'en accommoder, ce tournoi n'étant pas inscrit dans les dates FIFA "officielles". La liste de Sven Vermant a été dévoilée, et des garçons comme Jayden Onia Seke, Noa Ojea ou Joshua Nga Kana manquent donc à l'appel.

Un jeune d'Anderlecht tout de même présent

Le groupe ne manque cependant pas de talent. Xander Dierckx (Antwerp), pourtant titulaire régulier en D1A, a notamment été autorisé par son club à être de la partie.

Jelle Driessen, grand talent du Jong Genk, est lui aussi repris, tout comme... Mattis Seghers, jeune gardien d'Anderlecht, qui ne joue pas en D1B avec les U23 mais est souvent à l'entraînement avec l'équipe A.

En phase de poules du Mondial U17, la Belgique affrontera le Vietnam, le Mali et la Nouvelle-Zélande.



