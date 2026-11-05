Sébastien Pocognoli récupère enfin un renfort de poids, mais la pression reste immense sur ses épaules

Brandon Morren
Fabien Chaliaud et Brandon Morren
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Sébastien Pocognoli récupère enfin un renfort de poids, mais la pression reste immense sur ses épaules
Photo: © photonews
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Après des débuts compliqués, avec une seule victoire en quatre rencontres de Ligue des nations, l’ancien entraîneur de l’Union Saint-Gilloise va pouvoir compter à nouveau sur l’un de ses joueurs les plus importants. Scott McTominay fait son retour en équipe nationale écossaise.Le milieu de terrain de Naples avait manqué le précédent rassemblement international après avoir subi une intervention cardiaque en septembre. Depuis, Scott McTominay a ret

Le milieu de terrain de Naples avait manqué le précédent rassemblement international après avoir subi une intervention cardiaque en septembre. Depuis, Scott McTominay a retrouvé le chemin des terrains et également celui des filets. Sébastien Pocognoli a donc décidé de le reprendre dans sa sélection pour les rencontres face à la Macédoine du Nord et à la Suisse.

Aucune rencontre entre les deux

Fait assez étonnant, Sébastien Pocognoli n’a encore jamais rencontré personnellement sa principale star. Le sélectionneur belge a expliqué au Scotsman que leurs seuls contacts jusqu’ici avaient eu lieu par téléphone ou visioconférence. Les deux hommes vont enfin pouvoir faire connaissance lors du prochain rassemblement.

Sébastien Pocognoli attend beaucoup du milieu de terrain de 29 ans. Son expérience, son leadership et ses qualités de buteur pourraient jouer un rôle important. Le technicien belge tient toutefois à rappeler que l’Écosse ne doit pas devenir dépendante de McTominay. C’est à lui de mettre en place un système permettant au Napolitain, mais aussi à ses coéquipiers, de s’exprimer pleinement.

Une pression grandissante sur le sélectionneur belge

Le retour de Scott McTominay intervient à un moment important. Après quatre rencontres, l’Écosse n’occupe que la troisième place de son groupe de Ligue des nations avec quatre points. La Suisse domine le classement avec 12 unités, devant la Slovénie et ses sept points. Les Écossais ont donc un retard conséquent à combler.


Le 13 novembre, ils accueilleront la Macédoine du Nord avant de se déplacer en Suisse trois jours plus tard. En plus de Scott McTominay, Pocognoli pourra également compter sur les retours de Ché Adams et Kieran Tierney. Le sélectionneur belge espère que ces renforts lui permettront de redresser la situation après des débuts compliqués.

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