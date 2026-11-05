Sorti sur blessure... et absent dans le Topper contre Anderlecht ?

Sorti sur blessure peu après la demi-heure de jeu, Jan Virgili sera-t-il en mesure de tenir son rang avec le Club de Bruges lors du Topper de dimanche face au Sporting d'Anderlecht ? Une course contre la montre a débuté pour le jeune ailier espagnol.

Le Club de Bruges a une nouvelle fois créé la sensation en s'imposant sur la pelouse du PSV Eindhoven mercredi soir lors de la quatrième journée de Ligue des Champions.

Les Blauw & Zwart vont donc préparer le Topper face au Sporting d'Anderlecht, qui sera disputé ce dimanche au Jan Breydelstadion, avec le capital confiance au beau fixe.

Une rencontre pour laquelle Ivan Leko pourrait tout de même être privé d'un élément important, sorti sur blessure peu après la demi-heure de jeu à Eindhoven.

Absent face au Sporting d'Anderlecht ?

Nous parlons évidemment de Jan Virgili, qui a dû céder sa place à Félix Lemaréchal dix minutes avant le retour aux vestiaires. Pour l'ailier espagnol de 20 ans, une course contre la montre a désormais commencé.

Lire aussi… La victoire de Bruges contre le PSV fait réagir aux Pays-Bas : la presse néerlandaise encense un Brugeois›

Sera-t-il en mesure de tenir sa place face à Anderlecht ? Nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad écrivent que la gravité de sa blessure n'est pas encore connue. Bruges devrait jouer la carte de la prudence et ne pas risquer d'aggraver la situation de Jan Virgili.