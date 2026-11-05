Un adjoint de Mark van Bommel critique le PSV après sa défaite contre Bruges : "Un manque de vigilance"

Boudewijn Zenden, adjoint de Mark van Bommel chez les Diables Rouges, a analysé la victoire du Club de Bruges face au PSV (1-2). Il pointe notamment un manque de vigilance des Néerlandais.

Boudewijn Zenden, ce nom ne vous est peut-être pas familier, pourtant il est un homme important pour l'équipe nationale belge. L'ancien joueur néerlandais est l'adjoint de Mark van Bommel chez les Diables Rouges.

Ce mercredi, il avait les yeux rivés sur PSV-Club de Bruges. Et il n'a pas hésité à critiquer les Néerlandais.

"Le PSV défendait en marquage individuel partout sur le terrain. L'idée était que si Kostic, l'arrière gauche du PSV, montait, il devait suivre Forbs. Sauf que Forbs est dix fois plus rapide. Une fois lancé, impossible de le rattraper", a-t-il expliqué au micro de Ziggo Sport.

Le PSV a clairement manqué de vigilance selon lui : "Kovar a encore réalisé quelques bons arrêts, mais Forbs a fini par marquer. Le PSV n'a vraiment pas été assez vigilant à ce niveau."

Joaquin Seys s'est illustré

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Boudewijn Zenden a également certainement vu d'un bon œil la prestation des joueurs belges. Joaquin Seys, auteur d'un doublé de passes décisives, s'est notamment mis en évidence. Le Diable Rouge a même été élu homme du match pour la première fois de sa jeune carrière.