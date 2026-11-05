Un Diable Rouge participe à une remontée folle pour les débuts d'un ancien entraîneur du Club de Bruges

Pour sa première sur le banc de West Ham, Scott Parker a vécu une soirée complètement folle. Menés 3-0 face à Cardiff City, les Hammers sont parvenus à arracher le partage (3-3), notamment grâce à un but d'Arne Engels. Le Diable Rouge aux quatre sélections a ainsi contribué à cette remontée spectaculaire.

Officiellement nommé à la tête de West Ham ce mercredi, Scott Parker a connu des débuts particulièrement compliqués. Face à Cardiff City, les Hammers semblaient déjà condamnés à la pause. Auteur d'un triplé en première période, Jack Moylan avait permis à son équipe de regagner les vestiaires avec une avance de trois buts (3-0).

Arne Engels lance la remontée

Scott Parker est intervenu fermement à la mi-temps en procédant directement à trois changements. Ce choix a porté ses fruits. Divine Mukasa a relancé West Ham dans la rencontre à la 58e minute, avant qu'Arne Engels ne réduise l'écart sept minutes plus tard. Le Belge a conclu une belle action du pied gauche et a ainsi planté son premier but pour West Ham.

Les visiteurs ont alors commencé à croire en leurs chances et ont continué à mettre Cardiff sous pression. À la 82e minute, Maximilian Kilman a finalement remis les deux équipes à égalité (3-3). West Ham a même tenté d'arracher la victoire dans les dernières minutes, mais a finalement dû se contenter du partage.

Scoot Parker vit des débuts inoubliables

Pour l'ancien coach de Bruges, ce fut une soirée riche en émotions. L'Anglais, qui avait brièvement dirigé les Blauw en Zwart lors de la saison 2022/23, n'était en poste chez son nouvel employeur que depuis quelques heures. Après une première mi-temps catastrophique, il a tout de même vu ses joueurs afficher une réaction impressionnante.



La soirée était également particulière pour Arne Engels. L'ancien joueur du Club de Bruges et d'Augsbourg a immédiatement prouvé sa valeur avec son premier but pour West Ham.