Un Diable rouge, qui traverse une période faste en club, annonce une heureuse nouvelle

Koni De Winter est en pleine confiance à l’AC Milan. Cette saison, le Diable rouge s’est imposé comme un élément important du géant italien. Une bonne nouvelle sportive à laquelle s’ajoute un heureux événement sur le plan personnel : le défenseur belge est récemment devenu papa.

Sur le plan sportif également, les choses s’accélèrent pour le défenseur belge. Ces dernières semaines, Koni De Winter a quasiment joué tous les matchs avec l’AC Milan et sent que son statut au sein de l’équipe a considérablement évolué par rapport à la saison dernière.

Lors de la conférence de presse organisée mercredi en vue du match d’Europa League contre Ferencváros, le Belge est revenu sur ces deux bonnes nouvelles sur le site officiel du club milanais. "Devenir père est quelque chose de magnifique, a affirmé le défenseur belge. Sur le terrain, je me sens plus important que l’année dernière et je sens davantage de confiance. Je pense que c’est une très belle période de ma carrière."

Titulaire à Milan, mais peu utilisé avec les Diables rouges

Cette confiance se traduit également dans son temps de jeu. En octobre, De Winter a presque systématiquement débuté les rencontres de l’AC Milan, formant régulièrement la charnière centrale avec Strahinja Pavlović, un joueur passé par la Pro League et le Cercle Bruges.

"Je me sens bien, aussi bien physiquement que mentalement. J’essaie toujours d’être prêt à jouer", explique Koni De Winter.

Le contraste avec sa situation en équipe nationale est frappant. Lors du dernier rassemblement des Diables rouges, Koni De Winter n'a pas disputé la moindre minute sous les ordres du sélectionneur Mark van Bommel, alors qu'en club, il est pourtant devenu l'un des défenseurs les plus régulièrement utilisés de son club de renom.





Thiago Silva comme modèle

Lors de son point presse, Koni De Winter a également été interrogé sur l’ancien défenseur de l’AC Milan qu’il prend pour référence. Sa réponse n’a pas tardé : "Si je dois citer un nom, je choisis Thiago Silva. Je l’ai beaucoup suivi et il était vraiment très fort", a lancé celui qui, pour rappel, a été formé au sein d'un des rivaux de l'AC Milan : la Juventus.