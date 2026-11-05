Un joueur de Charleroi repris pour les qualifications de la CAN

Hervé Renard, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a dévoilé son groupe pour les matchs de qualification pour la CAN face à la Gambie. On y retrouve un joueur de Jupiler Pro League.

Hervé Renard a dévoilé sa liste pour les matchs de qualification de la CAN durant cette trêve internationale de novembre. Les cadres des Éléphants comme Yan Diomandé, Nicolas Pépé, Amad Diallo ou encore Franck Kessié sont bel et bien de la partie.

Notons aussi qu'un joueur a décidé de changer de nationalité sportive et est appelé pour la première fois avec la Côte d'Ivoire : il s'agit d'Oumar Solet, défenseur central de 26 ans évoluant à l'Udinese et qui a porté le maillot de l'équipe nationale française jusqu'en U20.

Il vient de revenir d'une blessure musculaire, et est habituellement titulaire aux côtés de Christian Kabasele dans l'axe du club italien.

Mohamed Koné repris avec la Côte d'Ivoire

Sans surprise, le gardien du Sporting Charleroi Mohamed Koné (24 ans) est également repris par Hervé Renard. Le portier carolo est repris de manière très fréquente depuis 2022, et était notamment présent à la dernière Coupe du Monde. Il n'a cependant pas encore eu l'occasion de faire ses débuts sous le maillot ivoirien.

La Côte d'Ivoire est actuellement en tête de son groupe de qualification (groupe C) avec 6 points pris en deux matchs. La Gambie, son adversaire durant cette trêve, en compte également 6. Ce sont donc deux matchs clé dans l'optique de la qualification.



