"Va te faire foutre !" : gros clash entre Kevin De Bruyne et l'un de ses coéquipiers

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Va te faire foutre !" : gros clash entre Kevin De Bruyne et l'un de ses coéquipiers
Photo: © Photonews

L'heure n'est pas à la fête au Napoli après la défaite 4-1 contre Porto. Pendant cette rencontre, un clash est survenu entre Lorenzo Lucca et Kevin De Bruyne.

Dans un extrait du match qui tourne sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir Lorenzo Lucca crier "Why are you talking? Fuck off!" ("Pourquoi tu parles ? Va te faire foutre !") à KDB après une frappe manquée du Napoli.

Cette nervosité est évidemment liée au résultat et aux difficultés du Napoli face à Porto. Les hommes de Massimiliano Allegri ont encaissé quatre buts et ont reçu un carton rouge.

Scott McTominay avait réussi à égaliser avant la pause, à la 43e minute de jeu, après l'ouverture du score de Jan Bednarek (11e), mais en seconde période, Porto a repris l'avantage. Gabri Veiga (71e), Jakub Kiwior (80e) et Samu Aghehowa (90e) ont marqué pour le club portugais.

Kevin De Bruyne impuissant contre Porto

Kevin De Bruyne n'a pas réussi à faire la différence. Le Diable Rouge a pourtant joué 90 minutes et était titulaire, mais il a malheureusement été impuissant.

Lorenzo Lucca, qui s'est embrouillé avec Kevin De Bruyne, est quant à lui entré en fin de match, à neuf minutes du terme. Il n'a visiblement pas apporté grand-chose alors que le score était déjà de 3-1 lors de sa montée au jeu.

Lire aussi… "De Bruyne sans éclat" : le Diable Rouge n'échappe pas aux critiques après la défaite de Naples

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