Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Vincent Mannaert, un CEO comblé et ambitieux : "Quand vous allez gagner à l'Inter et au PSV..."
Photo: © photonews

Le Club de Bruges continue d’impressionner sur la scène européenne. Après sa belle victoire sur la pelouse du PSV, Vincent Mannaert croit lui aussi de plus en plus aux ambitions des Blauw & Zwart et à leur capacité à réaliser un parcours historique en Ligue des Champions cette saison.

Le CEO de l'Union belge n’a pas seulement assisté à la prestation convaincante d’un club belge, mais aussi vu plusieurs internationaux se distinguer au plus haut niveau. À ses yeux, la soirée vécue à Eindhoven a donc été particulièrement bénéfique pour le football belge.

Dans les colonnes de Het Laatste Nieuws, Mannaert estime que la victoire du Club de Bruges est amplement méritée. “On espère évidemment toujours qu’un club belge fera mieux en Europe qu’un club étranger. C’est une bonne chose pour le football belge dans son ensemble.”

Bruges déjà qualifié ?

Mannaert va même plus loin. Selon lui, le Club peut déjà envisager sereinement la suite de la compétition européenne. “On peut déjà dire que la qualification pour l’hiver est assurée. Ensuite, tout dépendra de l’adversaire que vous rencontrerez.”

C’est surtout la manière dont les Brugeois ont décroché ce succès qui l’impressionne. Mannaert met en avant la maturité et la condition physique de l’équipe, tout en soulignant les progrès réalisés par rapport à il y a quelques années, lorsque les clubs belges éprouvaient souvent bien davantage de difficultés face à ce type d’adversaires.

‘Ne plus avoir peur de personne’

“Si vous pouvez gagner à l’Inter et que vous battez le PSV sur son terrain... alors ce Club est encore capable de bien plus”, affirme-t-il. “Il a montré qu’il ne devait plus avoir peur de personne.”

Lire aussi… Le Club de Bruges très bien parti pour disputer la prochaine Coupe du monde des clubs !

Selon Mannaert, le Club est désormais au moins au niveau d’équipes contre lesquelles il aurait autrefois déjà été satisfait de prendre un point. Après ce nouvel exploit européen, les ambitions et les attentes sont donc naturellement revues à la hausse.

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