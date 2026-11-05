Westerlo ouvre un registre de condoléances en hommage à Toni Brogno
Photo: © photonews
On a appris ce midi le décès de Toni Brogno à l'âge de 53 ans. Il souffrait d'un cancer du foie et se battait depuis longtemps contre la maladie
Westerlo ouvre un registre de condoléances en hommage à Toni Brogno
Le KVC Westerlo a décidé de mettre un registre de condoléances à disposition de ses supporters cette semaine en hommage à son ancien joueur Toni Brogno. L'ancien meilleur buteur du championnat belge est décédé mardi à l'âge de 53 ans.
"Ceux qui souhaitent apporter leur soutien à sa famille, partager un beau souvenir ou laisser quelques mots chaleureux peuvent se rendre dans notre fanshop cette semaine", a annoncé le club campinois.
Un très beau geste de la part de Westerlo, qui a également communiqué les horaires auxquels les supporters pourront venir signer le registre.
Heures d'ouverture :
- Mercredi 4/11 : 14h – 18h
- Jeudi 5/11 : 14h – 20h
- Vendredi 6/11 : 10h – 13h et 14h – 18h
- Samedi 7/11 : 10h – 12h et 14h – 16h
On a appris ce midi le décès de Toni Brogno à l'âge de 53 ans. Il souffrait d'un cancer du foie et se battait depuis longtemps contre la maladie
Il y a des articles qu'on aimerait ne jamais avoir à écrire. Celui-ci en fait partie. La fille de Toni Brogno a en effet annoncé le décès de son Diable Rouge de père à l'âge de 53 ans.
"Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès du meilleur papa et mari du monde", a écrit la famille Brogno sur les réseaux sociaux.
Merci pour tout, Toni
Antonio Brogno, que tout le monde appelait Toni, a débuté à Marchienne, avant de lancer sa carrière à Charleroi, d'abord au Sporting puis à l'Olympic. On l'a ensuite connu à Westerlo, Sedan et Louvain, avant son retour dans le Pays Noir, à nouveau au Sporting et à l'Olympic. Il avait été sélectionné six fois chez les Diables Rouges, entre 1998 et 2000.
Après sa carrière, le Carolo s'était reconverti en vendeur chez Décathlon à Châtelineau. Mais depuis plusieurs années, il souffrait depuis plusieurs années d'un cancer du foie assez agressif.
Un long combat, qui a notamment vu Dante Brogno mettre entre parenthèse sa carrière d'entraîneur pour être à son chevet. La rédaction de Walfoot tient à adresser à tous les proches de Toni Brogno ses sincères condoléances.
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