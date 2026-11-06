🎥 En France, des supporters diffusent une musique de cirque en plein match pour se moquer de leurs joueurs

Voyant leur équipe engluée dans les bas-fonds de la Ligue 3, les supporters de Valenciennes n'en peuvent plus. Ce jeudi soir, face à Orléans, ils ont manifesté leur mécontentement en diffusant une musique de cirque à destination de leurs joueurs, alors menés 0-1 à la demi-heure de jeu.

Les supporters de Valenciennes ne manquent pas d'ingéniosité pour faire comprendre à leurs joueurs, à leur entraîneur et à leur direction qu'ils ne supportent plus la situation actuelle.

Ce jeudi soir, alors que le VAFC (15e) recevait Orléans (14e) dans un duel de bas de tableau en Ligue 3, les supporters locaux se sont fait remarquer en diffusant... une musique de cirque à destination de leurs joueurs.

Dans un stade à moitié vide, Valenciennes était mené 0-1 à la demi-heure de jeu lorsque la musique a retenti. Et celle-ci n'a visiblement pas aidé le VAFC, qui a encaissé un deuxième but cinq minutes plus tard.

À Valenciennes, une musique de cirque à destination des joueurs

Piqués dans leur orgueil, les locaux ont finalement réagi après l'heure de jeu pour arracher le point du partage (2-2). Valenciennes a montré du caractère, mais n'a pas rassuré.

Le club, plutôt habitué à la Ligue 2 qu'à la Ligue 3, n'a remporté qu'un seul de ses dix derniers matchs de championnat et lutte désormais pour son maintien plutôt que pour retrouver sa place dans l'antichambre du football français, cette saison.



