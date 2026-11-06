Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Ayensa en feu : le Standard de Liège met fin à sa disette en Pro League grâce à un triplé
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Grâce à un triplé de Dennis Ayensa, le Standard s'est imposé face à Beveren 3-0 et a renoué avec la victoire après plusieurs semaines difficiles en championnat.

Dennis Ayensa a été l'homme de la soirée à Sclessin. Auteur d'un triplé face à Beveren 3-0, l'attaquant a permis au Standard de retrouver le sourire après plusieurs semaines compliquées. Les Liégeois n'avaient plus gagné en championnat depuis le 5 septembre.

Dès la quatrième minute, Ayensa a marqué et a lancé son équipe. Mais après cette ouverture du score, les hommes de Vincent Euvrard ont laissé plus d'espace à leurs adversaires.

Beveren en a profité pour se montrer dangereux. Olatunji a obligé Epolo à sortir un arrêt décisif. De l'autre côté, Fosso, Abid et Drammeh ont tenté de creuser l'écart avant la pause.

La deuxième période a été plus compliquée pour les Liégeois. Beveren jouait plus haut et le Standard attendait les occasions pour partir en contre. À la 56e minute, Ayensa a manqué une belle opportunité face à Schenk.

Premier triplé en carrière


L'avant-centre s'est rattrapé. Victime d'une faute dans la surface, il a transformé son penalty à la 63e minute. Cinq minutes plus tard, il a profité d'une nouvelle passe d'Abid pour inscrire son troisième but. Un premier triplé en carrière et trois points précieux pour le Standard.

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