Bon début européen pour rêver d'un exploit : "En jouant bien, nous pourrions battre l'Ajax"

Même s'il aurait évidemment préféré empocher les trois points, Sepp de Roover s'est montré plutôt satisfait à l'issue de la rencontre de Conference League face à Brann, qu'il a dirigée en tant qu'entraîneur intérimaire de Saint-Trond. Celui qui deviendra l'adjoint de Jonas de Roeck au Stayen s'est exprimé après la partie.

La déception était au rendez-vous dans les rangs de Saint-Trond après le partage concédé en seconde période au Stayen, face à Brann. L'essentiel, ne pas perdre, a toutefois été atteint dans le contexte délicat du club trudonnaire qui tente d'éviter la zone rouge en Jupiler Pro League.

"Nous ne devons pas être déçus. Nous avons fait un match solide, même s'il n'était pas exceptionnel", se réjouissait, en ce sens, Sepp de Roover, intérimaire qui deviendra officiellement l'adjoint de Jonas de Roeck, comme ce fut déjà le cas à l'Antwerp, dans les prochaines heures.

"Bien sûr, on espérait conserver cet avantage de 1-0, mais Brann a prouvé que c'était une bonne équipe. Nous avons eu des occasions en fin de match qui n'ont pas abouti ; le résultat aurait pu être différent. Défensivement, nous avons été relativement solides, et nous avons insisté sur ce point tout au long de la rencontre."

Le plus dur arrive pour STVV en Conference League

Saint-Trond n'a donc pas signé de troisième victoire de rang en Conference League, mais n'a toujours pas perdu. Un bon bilan avant d'affronter quelques cadors de la compétition.



"Trois adversaires redoutables nous attendent (Hajduk Split, l'Ajax et Lugano), mais si nous jouons à notre meilleur niveau, nous pouvons remporter l'un de ces trois matchs. Il nous faut absolument décrocher une victoire en championnat au plus vite pour sortir de la zone de relégation", a conclu Sepp de Roover, cité par nos confrères de Sporza.