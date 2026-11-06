Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Bonne nouvelle pour l'Union Saint-Gilloise : le dossier Dylan Aquino prend une tournure favorable
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Dylan Aquino manquera que le match contre le KRC Genk. La suspension du joueur de l'Union a été confirmée ce vendredi, malgré un appel du Parquet fédéral.

Dylan Aquino ne sera suspendu qu'un seul match après son exclusion face à Beveren. Le Parquet fédéral avait fait appel pour obtenir une sanction plus lourde, mais il n'a pas été entendu. Ce vendredi, la peine du joueur de l'Union Saint-Gilloise a été maintenue.

Un seul match à rater

L'Argentin manquera le match de dimanche contre Genk. Il écope aussi d'une rencontre avec sursis, mais pourra rejouer dès la reprise du championnat après la trêve internationale, lors du déplacement à Courtrai.

Pour rappel, Aquino avait reçu un carton rouge durant le déplacement au Freethiel. Entré à la pause, il avait été renvoyé après avoir posé involontairement ses crampons sur la cheville d'Elohim Kaboré.

Le Parquet n'a pas été entendu

Le Parquet avait demandé trois matchs de suspension, dont deux fermes. Le Comité disciplinaire avait décidé de réduire cette peine à une seule rencontre ferme, accompagnée d'un match avec sursis. Une décision qui n'avait pas convaincu le Parquet fédéral.


Le dossier a été réexaminé ce vendredi, sans changement pour Aquino. L'Union pourra compter sur son joueur après la trêve internationale.

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