"Ce serait formidable" : l'entraîneur de Jorthy Mokio évoque un objectif ambitieux

L'Ajax s'est largement imposé ce jeudi soir en Conference League. Les Amstellodamois n'ont fait qu'une bouchée du FC Midtjylland (1-6), avec notamment une belle prestation d'Owen Wijndal. Le latéral gauche s'est illustré en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive sur le quatrième but de son équipe. Une performance qui lui a valu un chant particulier de la part des supporters de l'Ajax.

"Wijndal en équipe nationale, oh oh oh !" Voilà ce qu'ont chanté les supporters de l'Ajax présents dans le parcage visiteurs après le but du défenseur, qui a porté le score à 1-3. Une scène plutôt étonnante, puisque le Néerlandais de 26 ans a régulièrement été critiqué par ses propres supporters ces dernières années. Une pointe d'ironie se cachait peut-être également derrière ces chants.

Owen Wijndal saisit sa chance à l'Ajax

Owen Wijndal dispute actuellement presque toutes les rencontres de l'Ajax. Une situation qui s'explique notamment par la blessure de Caio Henrique, qui se rapproche progressivement d'un retour. Le Néerlandais semble en tout cas profiter pleinement de son temps de jeu et a une nouvelle fois montré ses qualités face à Midtjylland.

Son entraîneur, Míchel Sánchez, se montre également satisfait des prestations de son arrière gauche. Mais le technicien espagnol préfère ne pas se prononcer sur une éventuelle convocation de Wijndal avec les Pays-Bas. "Ce n'est pas mon travail", a-t-il répondu avec le sourire.

D'autres jeunes joueurs de l'Ajax rêvent des Oranje

"Je suis extrêmement heureux de mes joueurs et je les défendrai jusqu'à la mort", a insisté Míchel Sánchez. "Owen fait tout son possible pour se mettre en évidence. Est-ce que ce sera suffisant ? Je ne sais pas. Mais il réalise d'excellentes performances et je suis très satisfait de tous mes joueurs."

L'entraîneur a également évoqué les autres talents néerlandais présents dans son noyau, notamment Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse et Jorthy Mokio.





"Ce sont de jeunes joueurs qui ont pour objectif de rejoindre l'équipe nationale. J'espère que l'un de nos joueurs néerlandais pourra intégrer la sélection à l'avenir. Ce serait formidable."

Un retour en sélection après plusieurs années d'absence ?

Pour Owen Wijndal, une nouvelle convocation marquerait son retour chez les Oranje après une longue absence. Le latéral gauche compte onze sélections avec les Pays-Bas. Il avait fait ses débuts internationaux en octobre 2020 face au Mexique et faisait encore partie des joueurs régulièrement appelés durant la première moitié de l'année 2021.

Depuis, il a progressivement disparu des radars de la sélection néerlandaise. Son contrat avec l'Ajax court jusqu'en juin 2027.