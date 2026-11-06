"C'est absolument anormal" : Philippe Albert révolté par le choix de Koni De Winter de refuser la sélection

Koni De Winter a renoncé à faire partie de la sélection des Diables Rouges pour la trêve internationale de novembre, lui qui vient de devenir papa. Un choix qui est beaucoup critiqué et que Philippe Albert n'a pas hésité à qualifier d'"absolument anormal".

Koni De Winter n'avait pas joué lors de la trêve internationale précédente. Cette fois, il ne sera tout simplement pas dans le groupe, ce qui profite ainsi à Josué Kongolo, repris pour la première fois.

"Quand j’écoute la situation autour de Koni De Winter, c’est absolument anormal de voir le joueur décider de ne pas venir en sélection", a réagi Philippe Albert au micro de Sudinfo.

"Un entraîneur ne peut laisser passer une telle chose. En sélection, on est supposé reprendre les meilleurs éléments du pays, dont Koni De Winter fait visiblement partie."

Une grosse erreur ?

Koni De Winter fait une grosse erreur selon Philippe Albert : "Le joueur n’aurait jamais dû refuser cette sélection. Le joueur est fautif, mais Van Bommel aussi. Il parle de conséquences à long terme mais ces conséquences, il doit les imposer. Il faut mettre les choses au clair, dès maintenant. Car ça laisse la porte ouverte à n’importe quoi."



Philippe Albert a également fait remarquer que Mark van Bommel n'a une nouvelle fois pas réussi à faire changer d'avis le joueur, comme ce fut le cas avec Thibaut Courtois, qui fait l'impasse sur la Ligue des Nations.