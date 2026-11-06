"Comment ose-t-il ?" : Koni De Winter a-t-il pris une décision qu'il pourrait regretter ?

Koni De Winter a refusé sa sélection pour rester auprès de son bébé. Une décision qui aura des conséquences selon Mark van Bommel.

Deux nouveaux visages, un absent qui s'éloigne des Diables Rouges et un joueur qui refuse de venir. La liste de Mark van Bommel pour affronter la Turquie et l'Italie en Ligue des Nations a donné plusieurs sujets de discussion à Fred Waseige. Le chroniqueur de RTBF Sport, présent pour la Coupe du monde 2026, a livré son regard sur les choix du sélectionneur.

Des surprises, mais pas trop ?

Waseige n'a pas été étonné par les décisions du Néerlandais. Il s'attendait à voir Kongolo recevoir sa chance tôt ou tard. "Pas trop de surprises... mais deux surprises quand même. Josué Kongolo arrive. On se doutait que c'était une question de mois ou d'années car c'est du solide".

Le seul profil de 9 de la Belgique pour le moment

Il s'est aussi attardé sur Hugo Cuypers, qu'il aurait aimé voir avec les Diables Rouges cet été. Pour lui, l'attaquant a un profil intéressant pour prendre le relais de Romelu Lukaku. "Hugo Cuypers, je l'avais mis dans ma sélection pour la dernière Coupe du monde. Tu as besoin d'un vrai 9 pour remplacer Romelu Lukaku. C'est un homme de rectangle, c'est le genre de joueurs qui peut tenir ce rôle. Il est en pleine confiance". Il a évoqué un autre absent de cette liste. "L'autre enseignement, c'est râpé pour Thomas Meunier. Il n'est, à nouveau, pas repris. Mark van Bommel ne compte pas sur lui pour revenir en équipe nationale".

Le refus de Koni De Winter fait réagir

Mais c'est la décision de Koni De Winter de ne pas rejoindre la sélection qui a retenu son attention. Le défenseur de 24 ans, mécontent de son temps de jeu avec les Diables et récemment devenu papa, a préféré décliner sa convocation. Un choix que Waseige comprend en partie, même s'il estime que le joueur n'a pas suffisamment montré en équipe nationale pour se permettre une telle décision.

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"A la fois je comprends sa décision... et, à la fois, comment ose-t-il ? Tu peux te permettre ça quand t'as été au-dessus du lot chaque fois que tu as joué. Il n'a pas été une plus-value pour l'équipe lorsqu'il a joué, même si ça reste un bon joueur. A 24 ans, peut-être est-il influencé par son club, mais je trouve que c'est un peu tôt pour dire qu'il ne veut plus de l'équipe nationale".