Coosemans ironise : "On est la meilleure équipe du pays, maintenant ?"

Après sa victoire contre le RB Salzbourg, Anderlecht a de nouveau des raisons d'envisager l'avenir avec optimisme. Colin Coosemans était satisfait de la prestation, mais il a aussi tenu à tacler ceux qui parlaient de crise. « Peut-être que, selon les médias, maintenant, nous sommes la meilleure équipe du pays », a souri le gardien.

Colin Coosemans s'est surtout montré satisfait de la première mi-temps. "Elle était très bonne. Nous avons bien joué au football et créé des occasions. Nous aurions pu plier le match plus tôt. Tant que ce 2-0 ne tombe pas, il faut rester prudent."

Coosemans a lui aussi joué un rôle important. Alors que le score était de 1-0, en fin de match, il a repoussé le ballon... avec son visage. "Ce n'était certainement pas du talent", a-t-il plaisanté après la rencontre. "Le ballon est arrivé fort et j'ai dû récupérer un instant, mais je voulais absolument continuer à jouer. Je pense que cet arrêt reflétait la mentalité de toute l'équipe aujourd'hui."

Coosemans pique la perception médiatique

Ces dernières semaines, il a beaucoup été question de crise à Anderlecht. Après deux victoires consécutives, Coosemans n'a pas pu s'empêcher d'y faire un clin d'œil. "Peut-être que, selon les médias, nous sommes maintenant la meilleure équipe du pays. Cela ne me rend pas nerveux. Nous gardons les pieds sur terre et évaluons nos prestations en interne."

Le capitaine a également souligné qu'Anderlecht est encore loin d'être là où il souhaite être malgré cette bonne passe. Si deux victoires peuvent offrir un peu de répit, l'équipe doit surtout confirmer. "Nous devons assurer de la continuité. Ce n'est pas parce que vous gagnez deux matches que tout est soudainement parfait."

Lire aussi… La "crise" oubliée : Anderlecht aurait dû marquer plus, mais enchaîne face au RB Salzbourg !›

Le prochain test arrivera dès dimanche, avec le déplacement au Club de Bruges. L'objectif est clair : éviter de prendre une claque comme à La Gantoise.