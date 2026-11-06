Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
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Candidat à une place de titulaire contre Bruges : de peu utilisé à arme supplémentaire pour Anderlecht
Photo: © Photonews
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Danylo Sikan a enfin retrouvé une place de titulaire avec Anderlecht face au Red Bull Salzbourg. L'attaquant ukrainien a pleinement saisi cette opportunité. Solide dans les duels face aux robustes défenseurs autrichiens, il a également fait preuve de simplicité dans son jeu et s'est montré précieux dans les combinaisons offensives.

Danylo Sikan s'est montré satisfait de la victoire au coup de sifflet final. "C'était un match difficile, mais nous avons obtenu un bon résultat. C'est très important pour le club de gagner en Europe, mais aussi en vue de notre prochain match en Belgique."

L'attaquant ne s'est pas non plus étonné du caractère physique de la rencontre. "Le football est un sport de contact. Il y a évidemment des duels, mais c'est tout à fait normal. J'aime chaque match. L'ambiance ici, à domicile, est formidable et j'aime tout simplement jouer au football."

Sikan accepte son rôle à Anderlecht

Ces dernières semaines, l'attaquant a régulièrement dû se contenter d'une place sur le banc, voire n'a pas reçu la moindre minute de jeu. Une situation qu'il accepte, même si elle n'est pas toujours facile à vivre. "Bien sûr, c'est difficile, mais je dois me concentrer sur moi-même, travailler dur et penser à l'équipe. Cela fait aussi partie du football : parfois, tu joues, parfois non. Pour moi, le plus important reste ce que l'équipe accomplit."

Contre Salzbourg, Sikan a en tout cas rappelé ce qu'il pouvait apporter aux Mauves. L'attaquant se sent à l'aise dans son rôle, même lorsqu'il ne reste pas constamment à la pointe de l'attaque. "Je redescends parfois un peu pour conserver le ballon, participer au jeu et créer des occasions. Pour moi, cela reste un rôle d'attaquant."

Des duels à livrer avec Mechele et Spileers ?

Autre fait notable, Sikan a laissé Ludwig Augustinsson se charger d'un coup franc. "Cette position me convient peut-être un peu moins. Elle convient davantage à Augustinsson. Il m'a dit qu'il se sentait bien et je lui ai simplement répondu de tirer s'il avait confiance. Il n'y a pas eu de discussion (rires). Pourtant, je m'entraîne beaucoup sur cet exercice, alors que Ludo ne le fait presque pas", a-t-il plaisanté.

Lire aussi… Qui va choisir Ivan Leko ? Un absent confirmé au Club de Bruges contre Anderlecht

L'attaquant espère que la victoire contre Salzbourg permettra à Anderlecht d'aborder avec confiance son déplacement au Club de Bruges. Il a toutefois reconnu ne pas avoir suivi la rencontre des Blauw-Zwart face au PSV. "Je n'ai pas toujours le temps de regarder du football. Je veux simplement jouer moi-même. Je ne regarde pas les matchs à chaque fois. C'est mieux de jouer."

Face à Mechele et Spileers, Anderlecht pourra en tout cas compter dimanche sur un attaquant qui ne recule pas devant les duels musclés. Sikan a démontré contre Salzbourg qu'il n'avait pas peur de s'engager dans le combat physique.

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