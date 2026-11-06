Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Déjà énorme : le montant colossal que Bruges va empocher grâce à la Ligue des Champions
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Le Club de Bruges réalise une nouvelle campagne particulièrement lucrative en Ligue des Champions. Après trois victoires en phase de ligue, les Blauw en Zwart ont déjà engrangé environ 41,7 millions d'euros. Et ce montant pourrait encore fortement augmenter.

Au cours des deux dernières saisons, le Club de Bruges a déjà engrangé environ 110 millions d'euros de primes en Ligue des Champions. Cette saison encore, les recettes européennes continuent de s'accumuler. Le club a notamment reçu 18,62 millions d'euros comme prime de départ pour la phase de ligue.

À cela s'ajoutent environ 16,5 millions d'euros issus du "value pillar", un montant qui tient compte des performances européennes précédentes ainsi que de la valeur commerciale et télévisuelle du club.

Chaque victoire rapporte des millions

Les performances sur le terrain sont également largement récompensées. Chaque victoire en phase de ligue rapporte 2,1 millions d'euros. Avec trois succès au compteur, le Club de Bruges a donc déjà accumulé 6,3 millions d'euros de primes de match.

Il faut également ajouter un bonus de classement minimal de 275.000 euros, ce qui porte les revenus actuellement estimés à 41,695 millions d'euros.

Le top 8 ferait encore grimper le jackpot

Ce montant pourrait toutefois augmenter considérablement. Le Club de Bruges occupe actuellement la neuvième place de la phase de ligue. Si les Blauw-Zwart conservaient cette position, ils empocheraient, selon les calculs, environ 7,7 millions d'euros de prime de classement. Un bonus supplémentaire d'un million d'euros est également prévu pour les équipes terminant entre la neuvième et la seizième place.

Mais une qualification directe pour les huitièmes de finale serait encore plus intéressante financièrement. Les équipes qui terminent dans le top 8 reçoivent un bonus supplémentaire de deux millions d'euros, en plus de leur prime de classement. Une huitième place rapporterait ainsi 7,975 millions d'euros de prime de classement, selon le calcul actuel.

Le Club éviterait également les barrages et se qualifierait directement pour les huitièmes de finale, ce qui lui rapporterait encore 11 millions d'euros. Les revenus actuellement estimés à 41,7 millions d'euros pourraient donc atteindre environ 62,4 millions d'euros en cas de qualification directe. C'est bien plus qu'Anderlecht et l'Union en Europa League. L'estimation du "value pillar" reste toutefois une projection.

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