Deux Diables Rouges sont devenus papas ces derniers jours

Tous deux Diables Rouges et joueurs de l'AC Milan et du Paris Saint-Germain, Koni De Winter et Mika Godts ont accueilli leur premier enfant ces derniers jours. Une merveilleuse nouvelle pour les deux joueurs à l'approche du prochain rassemblement.

Deux Diables Rouges devraient rejoindre Tubize dans quelques jours avec un nouveau statut : celui de père de famille.

Ces derniers jours, le défenseur central de l'AC Milan Koni De Winter et l'ailier du Paris Saint-Germain Mika Godts ont accueilli leur premier enfant.

Le 3 novembre, l'AC Milan a publié un petit message sur ses réseaux sociaux à destination de Koni De Winter et de la petite Aléya Noé De Winter, avec la mention "un nouveau Rossoneri est né".

Koni De Winter et Mika Godts sont devenus papas

Ce jeudi 5 novembre, c'est Mika Godts qui a appris la nouvelle via son compte Instagram. Le petit Zayn Yahya Godts est né le 29 octobre dernier. "Reconnaissant", a-t-il écrit.

De merveilleuses nouvelles qui vont certainement donner un boost moral supplémentaire aux deux joueurs, dont le nom devrait être cité par Mark Van Bommel ce vendredi.



